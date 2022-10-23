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Emekli maaş zammı netleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte zam sinyali: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2023 emekli maaş zammı netleşiyor! Çifte zam sinyali!

Emekli zammı için geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına emekli maaş zammına refah payı getirileceği sinyali olarak yorumlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son olarak Temmuz ayında maaşlarına %42,35 oranında zam almışlardı. Emekli zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Eylül ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla 3 aylık fark belli oldu. İşte, 2023 Ocak zammı beklentisi tahmini ile en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenler...

Giriş: 23.10.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla emekli maaş zammı araştırması sıklaştı. 13 milyondan fazla emekliyi ve yakınlarını ilgilendiren emekli zammına ilişkin gelişmeler merak ediliyor. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netlik kazandı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli zammı hakkında detaylar... 

  • 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 

  • 2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.

  • Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6,91'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak.

    Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. 

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