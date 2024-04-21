Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli promosyon kampanyaları yer alıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Peki Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanya detayları…