2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI! Emekli aylığında 2500 TL sınırı nasıl uygulanacak, SSK ve BAĞKUR emeklileri yararlanabilecek mi? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, düşük maaş alan emekliler ile ilgili alt sınırı yeniden belirlediklerini söyledi. Erdoğan hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında aylık almayacağını belirtti. Bundan 1 milyon 266 bin kişinin yararlanacağını ifade etti.

Emekli aylıklarında alt sınır 2019 yılı ocak ayında çıkartılan kanunla 1000 TL olarak belirlendi. 25 Mart 2020 tarihinde çıkartılan ikinci bir kanunla da 1500 TL’ye yükseltildi. TBMM’ye sunulacak torba kanun teklifi ile de bu rakam 2500 TL’ye yükseltilecek.

Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları ile yüzde 4 veya 5 oranındaki ek ödeme toplamı 2 bin 500 liranın altında olanların emekli aylıkları 2500 liraya tamamlanacak. Ölen sigortalıların eş ve çocukları ise dul ve yetim aylığı alırken hisseleri oranında yararlanacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR’LULAR YARARLANACAK

Memur emeklilerinin aylıkları, çalışan memurlara göre belirleniyor. En düşük emekli memur aylığı yeni artışla 4 bin 272 liraya çıkacak. Dolayısıyla 2500 liralık alt sınır aylığı sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak.

Herkesin emekli aylığı öncelikle ocak ayı zammı için belirlenen yüzde 25.47 oranında artırılacak. Bu şekilde hesaplanan aylık 2 bin 500 liranın altında kalırsa hazineden aktarılacak kaynakla 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan sonraki 6’şar aylık zam dönemlerinde de önce esas aylık normal artış oranında artırılacak. Alt sınırın altında kalanlar 2500 liraya tamamlanacak.

Örneğin 2000 sonrası SSK emeklilerinde aralık ayında en düşük 1627 TL olan aylık, ocak ayında yüzde 25.47 oranında artırıldığında 2041 TL’de kalıyor. Yeni alınan karar uyarınca bu emeklilerin aylığı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yüzde 25.47 artırımlı aylık Ödenecek aylık SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2041 2500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2399 2500 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2262 2500

Esnaf BAĞ-KUR’lularında en düşük emekli aylığı 1912 TL, tarım BAĞ-KUR’lularında ise 1802 TL düzeyinde bulunuyor. Yüzde 25.47’lik normal zam uygulandığında bu aylıklar sırasıyla 2 bin 399 TL ve 2 bin 262 TL olacaktı. Alt sınır aylığının yükseltilmesi dolayısıyla bu aylıklar da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

2500 TL’NİN ÜZERİNDEKİ EMEKLİ AYLIKLARI NASIL ARTACAK?

Ocak ayındaki yüzde 25.47’lik zam oranında artırıldığında 2500 lirayı aşan emekli aylıklarında ilave bir artış olmayacak. Örneğin, aralık ayında ek ödeme dahil 2100 lira olan emekli aylığı yüzde 25.47 artırılarak 2 bin 635 liraya yükseleceği için, ayrıca bir artış uygulanmayacak.

DUL VE YETİMLER NASIL YARARLANACAK?

Alt sınır aylığındaki 2500 TL sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 TL’den, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 TL’den az olamayacak.

Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25’er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625’şer liradan az olamayacak.

Yukarıdaki örnekten gidersek, 2000 sonrası emekli olan SSK’lıdan dolayı dul eş yüzde 50 oranında, bir çocuğu da yüzde 25 oranında hisseye sahip diyelim. Ölen kişinin dosyasında emekli aylığı 1627 TL olduğu için aralık ayında eşi 813.5 TL, çocuğu da 407 TL ölüm aylığı alıyordu. Yeni düzenleme sonrası eşi 1250 TL, çocuğu da 625 TL ölüm aylığı alacak.