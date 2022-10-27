'İnsanlığa sevgimden aldım'

Önceki gün elinde mutfak lavabosuyla sosyal medya platformu Twitter'in genel merkezine dikkat çeken giriş yapan, Elon Musk, bugün sosyal medya platformunun reklamverenlerine hitaben açık mektup kaleme aldı. Dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter'ı yalnızca reklam gelirleri için satın aldığı yönündeki eleştirileri yanıtladı.
Musk, "Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamlar hakkında ne düşündüğüm hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bunların çoğu yanlış. Twitter'ı satın almamın nedeni, toplumun geleceğinde bir dijital kent meydanına sahip olmanın öneminden kaynaklanıyor. Burada, çok geniş ölçüde inançlar sağlıklı bir ortamda herhangi bir saldırı olmadan tartışılabilir. Sosyal medyada, aşırı sağ ve aşırı sol kanatların nefret yaratma ve toplumu bölme riski bulunuyor. Bu yüzden Twitter'ı satın aldım" dedi.
Elon Musk, Twitter'ı para kazanmak için satın almadığını vurgulayarak, "Twitter'ı almak kolay olduğu için almadım. Para kazanmak için de almadım. İnsanlığa sevgimden ve yardım etmek isteğim nedeniyle satın aldım" ifadelerini kullandı.
'HERKESE KARŞI MİSAFİRPERVER OLMALI'
Twitter'ın bir sonucu olmadan herşeyin söylenebildiği bir platform olamayacağını kaydeden Musk, "Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı, tercihlerinize göre istediğiniz deneyimi seçebileceğiniz, tıpkı örneğin film izlemeyi veya video oyunları oynamayı seçebileceğiniz gibi" vurgusunu yaptı.
Musk, reklam verenlere de seslenerek, "Ayrıca, doğru yapıldığında reklamın sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyoruz. Reklamlar, size varlığından hiç haberdar olmadığınız, ancak sizin için doğru olan bir hizmet, ürün veya tıbbi tedavi gösterebilir. Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflemektedir" dedi.
REKLAMCILARDA TEDİRGİNLİK YARATMIŞTI
Musk'ın yaptığı açıklamaların, Wall Street Journal'in Twitter'a reklam verenler ile ilgili haberinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Söz konusu haberde, reklamcıların Musk'ın Twitter hakkındaki planlarını endişe ile takip ettiğine yer verildi.
Öyle ki, Musk'ın daha önce reklamları sevmediği ve Twitter'ın reklamları kaldırması gerektiği yönündeki açıklamaları reklam sektöründe tedirginlik yaratmıştı.
Öte yandan, reklamlar Twitter'ın 2021'deki 5.1 milyar dolarlık cirosunun yüzde 90'ını oluşturmuştu.
Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan ve anlaşmayı cuma günü imzalamayı planladığını duyuran Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, potansiyel yatırımcılara sosyal medya şirketini devralma anlaşmasının bir parçası olarak Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söylemişti.
HİSSE ALIM SATIMI DURACAK
Musk'ın açıklamalarda bulunduğu dakikalarda, Twitter'ın hisse işlemlerinin Cuma günü durdurulacağı açıklandı.
Öte yandan, New York Borsası'nda, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamak için 28 Ekim'e kadar mahkeme kararıyla karşı karşıya kalması nedeniyle, Twitter hisselerinin Cuma günü alım satımını durduracağını bildirdi.
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