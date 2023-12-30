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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrikte 2024 yılı hizmet bedelleri açıklandı - Enerji Haberleri

        Elektrikte 2024 yılı hizmet bedelleri açıklandı

        Elektrik sektöründe 1 Ocak'tan itibaren çeşitli hizmetler için uygulanacak bedeller belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:57
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        Elektrikte 2024 yılı hizmet bedelleri açıklandı
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

        Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlendi.

        Kurul tarafından 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 387 lira 10 kuruş, mesken aboneleri için 136 lira 20 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 68 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 183 lira 70 kuruş olmasına karar verildi.

        Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 72 lira 60 kuruş ve orta gerilim için 543 lira 60 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 100 lira 60 kuruş, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 127 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

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        Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetine ilişkin bedeller de onaylandı.

        Buna göre, alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 215 kuruş, orta gerilim için 2 lira 15 kuruş oldu. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedelinin 4 lira 31 kuruş, orta gerilim için ise 43 lira 22 kuruş olmasına karar verildi.

        Ayrıca EPDK, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketleri yıllık işletim bedeli, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri işlem bedeli, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektik üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri bedeli ile otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi.

        Kurum, alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelini de onayladı.

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