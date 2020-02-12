12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın, tarihindeki ilk tam elektrikli modeli I-Pace'in üretimine ara verildiği bildirildi.
Avusturya'nın Graz kentinde üretilen modelin, batarya stokunun kalmaması nedeniyle bir süre boyunca bantlardan inemeyeceği aktarılıyor.
I-Pace'de lityum-ion bataryalar görev yapıyor ve bu bataryaları Jaguar'a Güney Koreli LG Chem tedarik ediyor. Elektrikli Jaguar'ın üretimine verilen aranın bir hafta süreceği belirtiliyor.
LG'nin Polonya'da ürettiği bataryalardan gücünü alan I-Pace, geçen yıl tüm dünyada 18 bin adetlik satışa ulaşmıştı.
SEBEP KORONAVİRÜS DEĞİL
Jaguar'ın üretimi durdurmasının nedeni ise, son dönemde çoğu markanın fabrikasına kilit vuran koronavirüs salgını değil, LG'nin talebe yetişememesi olarak açıklanıyor.
LG Chem, Polonya'daki fabrikasında ürettiği bataryaları Jaguar'ın yanı sıra, BMW, Audi ve Mercedes gibi markalara da batarya satıyor.
Söz konusu markaların elektrikli model üretimine hız vermesinin ise, Koreli firmayı üretimde sıkıntıya soktuğu ve bazı elektrikli modellerin piyasa çıkış tarihlerini de erteleteceği kaydediliyor.
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