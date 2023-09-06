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        Elektrikli araçlar için 800 voltluk teknoloji üretimine başlıyor

        Önde gelen teknoloji markalarından Bosch, 800 volt teknolojisine sahip elektrik motorları ve invertörlerin seri üretimine başladığını açıkladı. Silisyum karbür yongaların, güç elektroniğinin verimliliğini yüzde 99'a kadar artırdığı ve elektrik motoru için yüzde 35'e kadar daha fazla güç yoğunluğu sağlanacağı da belirtildi          

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 06.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:45
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        Elektrikli araçlara 800 voltluk teknoloji
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        Mobilite dünyası elektrikli araçlara doğru dönüşümünü hızla sürdürürken, kullanıcıların en büyük dertleri arasında ise menzil ve şarj süresi yer alıyor.Elektrikli araç sürücülerinin en çok istediği şeylerden ikisi verimli sürüş ve mümkün olan en kısa şarj süresi.

        Alman teknoloji firmalarından Bosch da bu gelişimi yenilikçi güç aktarma çözümleri ile sağladığını açıkladı. Marka, 800 volt teknolojisine dayalı yeni güç aktarma çözümlerinin üretimine başladığını duyurdu.

        "ELEKTROMOBİLİTE İÇİN DAHA FAZLA DESTEK"

        Bunun, şarj işlemini daha hızlı hale getirecek ve elektromobilite için daha fazla destek sağlayacağı belirtiliyor. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Elektrifikasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ralf Schmid, “Bosch, elektromobilitede voltajı yükseltiyor. 800 volt teknolojimiz, daha güçlü elektrikli güç aktarma çözümlerine ve daha kısa şarj sürelerine doğru bir sonraki adımdır.” dedi. İnvertörün 800 voltluk versiyonu, silisyum karbür yarı iletkenlere dayanıyor. Bunlar verimliliği ve dolayısıyla menzili de artırıyor. Elektrikli motorun 800 voltluk varyantında Bosch güç yoğunluğunu yükseltti. Bu da ağırlığı azaltıyor ve daha kompakt bir tasarıma olanak sağlıyor. Birinci sınıf bir Alman otomobil üreticisi ilk kez bu güç aktarım sisteminin aktif parçaları olan rotor ve statoru kullanıyor.

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        YÜZDE 50 DAHA AZ ISI KAYBI

        Son yıllarda 400 voltluk çözümler endüstri standardı olarak yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Aynı akımla, ancak iki kat voltajla, artık iki kat daha fazla güç iletilebilir. Bu değişiklik daha ince kablolara olanak tanıyarak yerden, ağırlıktan ve bakırdan tasarruf sağlar. Sonuç olarak, invertör daha kompakt ve güçlüdür. 400 voltluk bir yerleşik ağ ile yeterince güçlü şarj noktalarında maksimum şarj gücü 250 kilovattır. Teorik olarak 800 volt ile bunun iki katı mümkündür.

        Ayrıca invertörler, ultra saf silikonun kristal yapısına karbon atomlarının eklendiği SiC yongalara sahip. Bu da yarı iletkenlerin elektrik iletkenliğini artırıyor. Ayrıca güç elektroniğinde ısı şeklinde yüzde 50 daha az enerji kaybediliyor. SiC yongalar daha da fazla enerji tasarrufu potansiyeli sunuyor. Örneğin, invertörlerin verimliliğini yüzde 99'a kadar artırıyor.

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        YÜZDE 35 DAHA FAZLA GÜÇ YOĞUNLUĞU

        Markanın elektrik motorunun seri üretime geçen 800 voltluk varyantının öne çıkan özellikleri 830 Nm tork ve 460 kilowatt çıkış gücüdür. I-pin çubuk sargısının kullanılması sayesinde motorun verimliliği, kompaktlığı ve üretimdeki otomasyon seviyesi daha da geliştirilebiliyor. Güç-ağırlık oranı açısından bu, kilogram başına 60 kilowatt ile yüzde 35 daha fazla güç yoğunluğu sağlıyor. Bunun da ötesinde, kilogram başına 105 Newton metrelik mükemmel bir tork yoğunluğu sunuyor. Bu, Bosch motorun yüzde 98'e varan maksimum verimlilik elde ettiği anlamına geliyor. Yeni nesil elektrik motorunda yağ soğutma özelliği bulunacak. Bu özelliğin, elektrik motorunda üretilen ısının daha iyi çekilmesini sağlarken, ticari araçlarda olduğu gibi uzun mesafelerde de sürekli olarak güçlü bir çalışma sunduğu vurgulanıyor.

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