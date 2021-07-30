Elektrikli araçlarda yeni dönem!

Elektrikli otomobil yarışı tüm dünyada tam gaz devam ederken, Çin'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkedeki batarya üreticilerinden CATL, sodyum-iyon bataryasını görücüye çıkardı. Bir batarya üreticisi tarafından ilk kez sergilenen yeni nesil bataryanın, 2023'ten itibaren elektrikli otomobiller kullanılabileceği bildirildi.
Elektrikli araçlar giderek daha popüler hale geldikçe, özellikle kobalt olmak üzere temel pil bileşenlerine olan talep de artıyor. Dolayısı ile otomotiv ve batarya üreticileri, son yıllarda mevcut üç ana teknoloji olan nikel-kobalt-alüminyum (NCA), nikel-kobalt-manganez (NCM) ve lityum-demir-fosfat (LFP) bileşenli bataryalara alternatifler arıyor.
Bu kapsamda dikkat çeken sodyum-iyon piller, lityum, kobalt veya nikel içermiyor. Yeni pillerin maliyet ayrıntıları ise açıklamadı.
HIZLI ŞARJDA PERFORMANSI DAHA İYİ
Yaklaşık 200 milyar dolarlık piyasa değeriyle Çin'in en büyük otomobil batarya üreticisi CATL, aynı zamanda sodyum iyon ve lityum iyon pilleri entegre eden bir pil paketini de tanıttı.
CATL'nin araştırma merkezi başkan yardımcısı Huang Qisen, yeni sodyum iyon pillerinin enerji yoğunluğunun hala LFP pillerden daha düşük olduğunu, ancak soğuk hava ve hızlı şarj senaryolarında iyi performans gösterdiğini de bildirdi.
Japonya'nın Panasonic ve Güney Kore'nin LG Chem'i ile rekabet eden CATL'nin başkanı Zeng Yuqun da, 5 binden fazla araştırmacıya sahip olduklarını açıkladı. Zeng Yuqun, elektrikli otomobillerin sürüş menzilini artırmak için pil hücrelerini doğrudan bir elektrikli araca entegre eden teknolojiler de geliştirdiklerini aktardı.
CATL, Tesla ve Volkswagen ve Geely gibi markaların elektrikli otomobillerine batarya tedarik etmesi ile biliniyor. Batarya şirketleri dünyadaki toplam üretim paylarına göre sıralandığında, CATL yüzde 28, Panasonic yüzde 25, LG Chem yüzde 12, BYD yüzde 9 ve Samsung SDI da yüzde 4 oranında paya sahip.
YERLİ OTOMOBİL DE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ KULLANACAK
Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ise, CATL'in rakiplerinden Farasis ile anlaşmaya varmıştı.
Farasis'in, CATL ve diğer rakiplerinden en büyük farkı, öncüsü olduğu NMC kimyasalının lityum pillere entegre edilmesi olarak açıklanıyor. Bu sayede, bataryanın şarj süresi, araca sağladığı menzil ve sunduğu performans gibi parametrelerde verimlilik artışı sağlanıyor.
TOGG ve Farasis arasındaki anlaşma kapsamında, Türkiye'de her iki şirketin girişimiyle kurulacak ortak girişimin yerli otomobile batarya sağlayacak olması ise, Türk otomotiv sanayisi açısından önem taşıyor. Ortak girişimin, depolama ve mobilite çözümleri için de batarya geliştirmesi bekleniyor.
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