Elektrik ve doğalgazda indirim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda elektrikte tüm abonelerde ve doğalgazda sanayi aboneleri için nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı.

'SANAYİCİLERİMİZİN KULLANDIĞI DOĞALGAZA NİSAN AYINDAN İTİBAREN YÜZDE 20 İNDİRİM YAPIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirim yapıyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi töreninde de müjdeler vereceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 42 bin güvenlik korucusunun emekli maaşlarına gelen zamdan faydalanmasını sağlayacaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz'' ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alınacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da seferlerin başlayacağını bildirdi.

'İLK TOGG'U PAZARTESİ TESLİM ALACAĞIZ'

İlk TOGG'u pazartesi günü teslim alacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacaklarını kaydetti.

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