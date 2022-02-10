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Elektrik faturası yardımı nasıl başvurulur, kimler alabilir? 2022 Elektrik desteği yardımı ne kadar? Elektrik yardımı başvuru detayları

Elektrik faturası yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Elektrik desteği başvuru detayları

Elektrik faturası yardımı vatandaşların gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından elektrik fatura desteği yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elektrik yardımı başvurularının kapsamının genişletildiğini açıklamasının ardından başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere vatandaşlar Elektrik faturası yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Elektrik desteği başvuruları hakkında...

10.02.2022 - 17:29 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını, kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz." dedi. 

  • ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

    Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

  • ELEKTRİK YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

  • ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR? 

    1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

    3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

    4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

    5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat  

    karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir. 

    Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. 

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