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"Ekonomimize duyulan güven artmaya devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ekonomimize duyulan güven her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl, deprem kaynaklı olarak sadece Mart ayında gerileyen Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında artmış ve yüzde 91,1’e yükselmiştir" açıklamasında bulundu

Giriş: 22.05.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı Tüketici Güven Endeki verilerini değerlendirdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimize duyulan güven her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl, deprem kaynaklı olarak sadece Mart ayında gerileyen Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında artmış ve yüzde 91,1’e yükselmiştir.

Böylece, 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20’nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır. Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir."

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