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Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Cevdet Yılmaz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Para, maliye politikasıyla finansal istikrar pekişecek" dedi. Yılmaz, Orta Vadeli Programı eylül ayında sunmayı planladıklarını açıkladı

Giriş: 15.06.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
AA / HABERTURK.COM

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz ayrıca, "Para, maliye politikasıyla finansal istikrar pekişecek" açıklamasında bulundu. Orta Vadeli Programı eylül ayında sunmayı planladıklarını açıkladı.

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