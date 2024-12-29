Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.025,47 %0,77
        DOLAR 35,0801 %-0,26
        EURO 36,6443 %-0,29
        GRAM ALTIN 2.956,54 %-0,72
        FAİZ 40,60 %-1,17
        GÜMÜŞ GRAM 33,23 %-1,42
        BITCOIN 93.261,00 %-1,82
        GBP/TRY 44,2348 %0,12
        EUR/USD 1,0424 %0,02
        BRENT 74,17 %1,24
        ÇEYREK ALTIN 4.833,95 %-0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

        Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılın geride kaldığı belirtilen açıklamada, bu küresel konjonktürde, Türkiye'nin 2023'te uygulamaya başladığı ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürüttüğü vurgulandı.

        Program sayesinde enflasyonda düşüş başladığı, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlandığı, cari açığın önemli ölçüde azaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İşsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülke risk primi düştü, dış borçlanma maliyetleri geriledi, bankaların ve reel sektörün daha uygun koşullarla dış finansmana erişimi arttı. Makro finansal istikrar güçlendi. Türk lirasına güven pekiştirildi. Deprem yaraları sarılırken bütçe açığı azaldı, mali disiplin güçlendi. Ülkemizin gri listeden çıkma süreci tamamlandı. Ülkemiz 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz."

        Türkiye'nin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsur olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), yarattığı refahla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel program olduğunun altı çizilen açıklamada, yeni GAP Eylem Planı ile bölgede tarımsal sulama yatırımlarının tamamlanacağı, akıllı tarım uygulamalarına geçileceği, kırsal ekonomilerin çeşitlendirileceği, turizm odaklı büyümenin sağlanacağı, emek yoğun sektörlerde yatırımların teşvik edileceği belirtildi.

        "TARIMIN İTİCİ GÜÇ OLMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ"

        Gelecek dönemde başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere, bölgesel kalkınma programlarının bütüncül bir bakış açısı ve ilgili kurumların işbirliğiyle hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bu minvalde bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır; Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve istihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Habertürk Anasayfa