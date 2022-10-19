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Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Ekim 2022 enflasyon beklentisi

Ekonomik alanda birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranları için ise geri sayım başladı. Ekim 2022 enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama sonrasında ekim ayı enflasyonu belli olacak. Aylık ve yıllık bazda belirlenen enflasyon rakamları birçok kalem üründe fiyatların belirlenmesinde doğrudan etkili. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Ekim 2022 enflasyon beklentisi…

19.10.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Enflasyon oranları TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Ekonomik kalemlerde zamların belirleyici etkeni olan enflasyon rakamları ekim ayı içinde belli olacak. Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayının ortalarına doğru gelinmesiyle birlikte gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Memur ve emekli zam oranı için belirleyici etken olan enflasyon oranları kira ve gıda zammı gibi kalemleri de etkileyecek. Peki, ekim ayına ilişkin veriler hangi tarihte açıklanacak? İşte TÜİK Ekim 2022 enflasyon beklentisi...

  • EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının 1-2-3 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

  • Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için kasım ve aralık ayları öncesi son tabloyu gösterecek.

  • 2022 EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

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