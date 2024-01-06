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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Eczane çalışma saatleri: 2024 eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

        Eczane çalışma saatleri: 2024 eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

        Eczane çalışma saatleri, ilaç almak durumunda olanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi eczanelerde öğle yemeği molası yoktur. Cumartesi günleri açık olan eczaneler, pazar günü nöbetçi olarak hizmet vermektedir. Peki, "eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık?" İşte 2024 eczane çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:38
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        Eczane çalışma saatleri 2024
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        Gün içinde belirli saatlerde sadece çalışan eczaneler, çalışma saatleri dışında nöbetçi eczane olarak hizmet vermektedir. 2020 yılında İstanbul Eczacı Odası’nın aldığı kararla, cumartesi günü için eczanelerde nöbet sistemi sona erdi. Alınan kararla, pazar ve resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemine devam edildi. Peki, "2024 eczaneler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık?" İşte detaylar...

        ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

        Hafta içi 09:00-19:00 saatlerinde çalışan eczaneler hafta sonu nöbet sistemi ile çalışıyordu. Ancak cumartesi günü için nöbetçi eczane uygulaması sona erdi.

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        Ancak İstanbul Eczacı Odası’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 5 Aralık 2020 tarihinden itibaren cumartesi günü için eczane nöbet sistemi sona erdi.

        Buna göre; pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczane sistemine devam edilecek ve diğer günlerde ise tüm eczaneler 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

        Alınan bu karar nedeniyle eczaneler cumartesi günleri hafta içinde olduğu gibi 09:00-19:00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edecek.

        Pazar günleri nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam edecek nöbetçi eczaneler için internet üzerinden sorgulama yapabilir, bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczanelerin bilgisini alabilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz bölgedeki eczaneler, hafta sonu nöbetçi olarak çalışacak eczanelerin adresini camlarına asarak vatandaşı bilgilendirmektedir.

        CUMARTESİ GÜNLERİ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

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        Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar.

        ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

        Hafta içi: 09.00- 19-00

        Cumartesi: 09.00- 19.00

        Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

        İLİNİZDEKİ EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANEYİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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