Ebru Polat ve Gülşah Saraçoğlu ürün tanıtımı için banyoya girdi - Magazin haberleri

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Geçtiğimiz günlerde kendi markasını çıkaran modacı Gülşah Saraçoğlu, yeni ürettiği bir şampuanın tanıtımını yapmak için duşta saçlarını yıkadığı anları Instagram hesabından yayınladı.

Kozmetik markası olan şarkıcı Ebru Polat da, Saraçoğlu'na meydan okuyarak, sosyal medya hesabından banyo yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Polat, ünlü modacıya göndermede bulunarak "Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım" dedi.

Banyo yaptığı anlarda çok etkileyici olduğunu belirten Ebru Polat, "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama maden racon bu uyalım" şeklinde konuştu.