Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan modacı Gülşah Saraçoğlu, çekim sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Podyumda beyaz elbisesiyle yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu, neye uğradığını şaşırdı.

Modacı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gülşah Saraçoğlu, gönderisine "Sonunda bir de gülüyorum" ifadelerini ve gülme emojilerini not düştü.