Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğunu söylediği erkek arkadaşı Tolgahan Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Polat, erkek arkadaşını soran muhabirlere, "Kendisi benim sevgilim, uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; en iyi sevgili, eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" cevabını vermişti.

Tolgahan Yıldız, "Ebru hanıma evlenme teklif ettiniz mi?" sorusuna, "Üç yıldır Ebru'ya evlenme teklif ediyorum, sonunda evleneceğiz galiba" demişti.