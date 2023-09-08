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        Haberler Ekonomi Para EBRD: Türk ekonomisinde atılan adımlar yatırımcıların onayını aldı - Para Haberleri

        EBRD: Türk ekonomisinde atılan adımlar yatırımcıların onayını aldı

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin; art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesinin yatırımcıların onayını aldığını belirterek, "Bu onay (Türkiye'ye olan); sermaye girişindeki artış, kredi risk primi (CDS) ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile ortaya konulmuştur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:34
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        EBRD'den Türkiye değerlendirmesi
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        EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, son dönemde Türkiye'nin genel kabul gören istikrar sağlayıcı normalleşme (Ortodoks) adımlarının, ekonomi üzerindeki olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

        Kelly, "Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin; art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesi yatırımcıların onayını almıştır. Bu onay (Türkiye'ye olan); sermaye girişindeki artış, kredi risk primi (CDS) ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile ortaya konulmuştur." dedi.

        Türk ekonomisinde mevcut politika istikametinin sürdürülmesinin ilerleyen dönemde pek çok alana pozitif sonuçları olacağını ifade eden Kelly, şunları kaydetti:

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        "Eğer bu yeni yaklaşım sürdürülürse Merkez Bankası'nın kredibilitesi artacak, enflasyon beklentileri daha fazla sabitlenecektir. Bu gelişmeler, orta vadede enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeniden artırılmasını sağlayacaktır ki bu zaten halihazırda gerçekleşmeye başlamış bir şey."

        'BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRILACAK'

        Roger Kelly, Türk ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydettiğini hatırlatarak, bu ayın sonunda yayımlanacak Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye'nin büyüme tahmininin artırılacağın söyledi.

        Kelly, "Mayıs ayında yayınlanan son tahminimiz, Türkiye'nin yüzde 2,5 oranında büyümesi yönündeydi. Bu tahmini yaklaşık 1 puan yükselteceğimizi tahmin ediyorum." dedi.

        'MALİ DURUMU GÜÇLÜ'

        EBRD Bölgesel Başekonomisti Kelly, son dönemde TL'de değer kayıpları yaşanmış olmasına karşın Türk bankalarının, sermaye seviyeleri ve varlık kaliteleriyle iyi bir görünüm sergilediğini ifade etti.

        Türkiye'nin mali görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kelly, "20 yıl önce finans sektöründe yapılan reformlar; zaman testine karşı dayanmış, sağlam bir bankacılık sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Emsallerine kıyasla düşük kamu borcu seviyesi olan Türkiye'nin mali durumu güçlüdür." dedi.

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