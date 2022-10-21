“İki ayda 500 milyar TL harcanacak”

Sözkonusu bu kampanya dönemlerindeki sektörün beklentisini paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, "Bu yılın e-ticaret büyüme rakamlarını da göz önünde bulundurarak, Kasım-Aralık ayında Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentimiz 500 milyar TL civarında" dedi.

E-ticaret sektöründe kasım ayı, 11 Kasım Bekarlar Günü’nde başlayıp, Türkiye’de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” olarak isimlendirilen “Black Friday” ve hemen ardından gelen “Siber Pazartesi” kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü. Aralık ayında ise sektör, yeni yıl kampanyalarına başlamayı planlıyor.

CİRONUN DÖRTTE BİRİ SON 2 AYDA YAPILIYOR

Genellikle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de de Ekim’in son haftasından itibaren indirim furyasının başladığını ifade eden Cenk Çiğdemli şunları söyledi:

“Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı toplamında e-ticaret hacmi yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaşmıştı. Hem e-ticaret sektöründe pazar dinamiklerinin hızlanması hem de enflasyonun etkisiyle yılın son iki ayındaki Türkiye geneli e-ticaret ciro rakamlarının geçtiğimiz yılın tamamını geçeceğini öngörüyoruz. İşletmeler yıl içinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte birini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiriyor. Hem e-ticarete başlayan işletme sayısındaki artış, hem e-ticaret sitelerinin geçmişteki hatalarından aldıkları dersler üzerine kendilerini yeniden yapılandırmaları, hem de teslimat modellerinin geliştirilmesi, yeni nesil kargo şirketlerinin kurulması gibi çarpan etkisi yaratacak faktörleri de hesaba kattığımızda, bu yılın son iki ayında e-ticarette cirosal bazda rekor bekliyoruz.”