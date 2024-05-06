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        Haberler Ekonomi Sigorta 'E-devlet üzerinden DASK iletişim bilgilerini düzeltin' - Sigorta Haberleri

        'E-devlet üzerinden DASK iletişim bilgilerini düzeltin'

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, herhangi bir hasar durumunda kurumun vatandaşlara ulaşabilmesi için vatandaşların e-devlet üzerinden iletişim bilgilerini düzeltmeleri istedi. Turgut, DASK'ın e-devlet üzerinden bu olanağı sunmaya başladığını anlattı. 2014 öncesi DASK yaptıranların metrekare başına 7 bin lirayı bulan yeni teminat tutarından yararlanması için bir an önce zeyilname ile düzeltme yapması gerektiğini ifade eden Turgut, "İlla poliçe süresinin bitmesi beklenmemeli" dedi. Turgut'un verdiği bilgilere göre özellikle sel başta olmak üzere deprem hariç doğal afetlerde eşya teminatı olacağını deprem konusunda da yani depremin eşyaya zarar vermesi halinde bu zararın ödenmesi için de bir çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:21
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        Doğal Afet Sigortaları Kurumu artık Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değişiyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, depremin yanı sıra sel, orman yangını, fırtına, yer kayması, heyelan gibi tüm doğal afetlerin artık DASK kapsamında olacağını belirterek "Normal şartlarda vatandaşlarımız bir poliçe ile sadece deprem teminatı alıyorlardı. Zorunlu Afet Sigortaları mevzuatı yayımlandıktan sonra artık aldıkları poliçe içinde tüm doğal afetler olacak. Türkiye'nin tüm bölgelerinde risk haritaları çıkarılarak fiyatlandırmaları yapıldı. Ülkenin önde gelen okullarının önde gelen profesörleri bu çalışmalara katıldı" dedi. Turgut'un verdiği bilgilere göre özellikle sel başta olmak üzere deprem hariç doğal afetlerde eşya teminatı olacağını deprem konusunda da yani depremin eşyaya zarar vermesi halinde bu zararın ödenmesi için de bir çalışma yapılıyor.

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        PRİM BİRAZ DAHA FAZLA OLACAK

        Turgut yeni ZAS ile teminatta bir değişiklik olmayacağını ancak teminatın deprem, yer kayması, ve sel gibi tüm afetleri kapsadığı için primin DASK ile aynı olamayacağını risk bölgelerine göre fiyatlandırıldığını belirterek, "Ancak vatandaşlara baz, herkesin ulaşabileceği bir poliçe sunmak için elimizden geleni yaptık. Ödeme gücünü göz önünde bulundurduk. Baz sigortanın üstüne vatandaşlar konut sigortası ile evlerinin tümünü teminat altına alabilirler" diye konuştu. DASK'ın vatandaşların depremden sonra hayata devam etmesi için destek veren ilk kurum olduğunun altını çizen Turgut, DASK prim ve teminatlarına bu gözle bakılması gerektiğini dile getirdi.

        POLİÇENİN BİTMESİNİ BEKLEMEYİN

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, herhangi bir hasar durumunda kurumun vatandaşlara uyarı ve hasar bilgi mesajlarını ulaştırabilmesi için vatandaşların e-devlet üzerinden iletişim bilgilerini düzeltmeleri istedi. Turgut, DASK'ın bir yazılım geliştirerek e-devlet üzerinden bu olanağı sunmaya başladığını anlattı. Turgut ayrıca bir kaç aya kadar vatandaşların tüm deprem sigortaları bilgilerini görüp yenilemeleri yapabilecekleri bir aplikasyonu hayata geçireceklerini anlattı.

        DASK teminatlarının artık vatandaşları enflasyona karşı korumak için enflasyona endekslendiğini teminat tutarının her ay enflasyon oranında arttığını belirten Turgut ancak bu olanaktan yararlanmak için vatandaşlardan 2014 öncesi poliçe yaptıranların bir zeyilname ile teminat tutarlarını artırmalı gerektiğini söyledi. 2014 öncesi DASK yaptıranların metrekare başına 7 bin lirayı bulan yeni teminat tutarından yararlanması için bir an önce zeyilname ile düzeltme yapması gerektiğini ifade eden Turgut, "İlla poliçe süresinin bitmesi beklenmemeli. Sigortacılıkta saatler bile önemli " dedi.

        ARTIK BÜYÜKLÜKLER OTOMATİK ALINIYOR

        2014 yılından itibaren DASK'ta daha az prim ödemek için konutun küçük gösterilmesi sorununu çözdüklerini ifade eden Turgut, "Artık 2014'ten sonra inşa edilen konutların ne kadar büyüklükte olduğunu otomatik olarak biliyoruz" diye konuştu. Deprem sırasında vatandaşın sorunlarının vakit geçirmeden çözülmesi ve yine deprem sigortası konusunda bilgilendirme yapılması için bölge ofisleri oluşturmaya başladıklarını öncelikle 10 bölgede pilot uygulamaya geçeceklerini söyledi.

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        #Deprem sigortası
        #DASK
        #Zorunlu Afet Sigortası
        #Sel
        #orman yangını
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