Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e-Devlet işbirliği ile artık IMEI sorgulamak çok kolay!

e-Devlet'in sunduğu hizmetle, sisteme giriş yaparak telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını bir tıkla öğrenmeniz mümkün. İşte adım adım IMEI sorgulama işlemi...

IMEI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşın.

Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekecek.

Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

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