HAFFKİNE - KOLERA VE VEBA
Tarihin en ölümcül salgınlarından birisi olan kolera ve vebaya karşı aşıyı geliştiren Waldemar Haffkine, 1890'da Ukrayna'nın Odessa bölgesinde dünyaya gelmiştir.
Öğrenci hareketlerinde yer aldığı için okuldan atılan Haffkine, bilimden uzak kalmamış atıldığı üniversitenin doktora tezini uzaktan vermiştir. Dünyanın birkaç bölgesinde baş gösteren koleraya karşı laboratuvar çalışmalarına katılan Haffkine uzun çalışmalardan sonra aşıyı bulmayı başardı.
Hayvanlar üzerinde yapılan testler olumlu sonuç verdi ve insan deneyini ilk kendi üzerinde yaptı. 1892'de testlerden olumlu sonuç alan Haffkine, bilimsel toplantılarda aşının güvenilirliğini anlatmaya çalıştı.
İngiliz hükümeti o dönemde kolonisi Hindistan'da aşının denenmesine izin verdi. 4 Hintli doktorla Kalküta'da çalışmalarını sürdüren Haffkine, yaptığı aşılamalar sayesinde Hindistan'daki kolera kaynaklı ölümleri 10 kat azalttı.
Aynı bölgede veba aşısı için çalışmalara başladı ve yine ilk kendisinde aşıyı denedi. Bombay'da veba önleme laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvar 1925'ten bu yana "Haffkine'in Mahatma Enstitüsü" adıyla anılıyor.