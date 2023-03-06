İnsan elinin bugünkü şeklini ilk olarak ne zaman aldığı tam olarak bilinmez. Primatologlar daha önce ellerimizin bugünkü şeklini 800 bin yıl önce aldığını tahmin ediyorlardı. Fakat 1.5 milyon yıl önce üçüncü trak kemiği stiloid (kemik üzerindeki çıkıntı) ile ilgili bir keşif sonucu bu bilgi değişti.

Artık insan elinin evriminin 1 milyon yıldan daha önceki bir tarihe dayandığı fikri hakimdir.