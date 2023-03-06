1. ARAÇ VE GEREÇ YAPMA
En geçerli teorilerden birisi olan alet yaparken el becerilerinin gelişmesidir. Araç ve gereç geliştirirken daha becerikli olan yapısal özelliklerin hayatta kalma konusunda avantaj oluşturması ve böylece bu özelliklere sahip olanların genlerini yeni nesillere illetmek konusunda daha başarılı olduğuna dayanır.
Örnek olarak 1,5 milyon yıl önce balta ve benzeri daha gelişmiş aletleri kullanmaya izin veren bir ele sahip olmakla, bunu başaramayan ellere oranla daha avantajlı hale gelmiş insanlar genlerini aktarmayı başarmıştır. Zaman içerisinde aletler gelişerek ellerimiz de evrimleşmiş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur.