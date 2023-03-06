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El parmaklarımız neden farklı boyutlardadır?

Parmaklarımız neden farklı boyutlardadır?

İnsanların parmakları diğer canlılara göre farklı. Hatta bazı insanların parmakları daha ince uzun iken bazı insanların daha kısa veya büyük olabiliyor. Peki, parmaklarımız neden farklı boylarda?

Giriş: 06.03.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ELLERİMİZ NEDEN FARKLI BOYLARDA?

    Hizmet verdiği amaca göre ismi değişen tek uzvumuz ellerimizdir. Bir şeyi tutmak istediğimizde el, savunmak için kullandığımızda yumruk deriz. İnsan eli diğer canlılardan oldukça farklıdır. Diğer canlılara kıyasla insanların insan parmakları ve avuç içleri daha küçüktür.

  • EN GÜÇLÜSÜ BAŞPARMAKTIR

    Başparmaklar, diğer parmaklardan bariz bir şekilde daha güçlüdür ve yine diğer parmaklara dokunabilecek yapıdadır. İnsanların parmaklarının farklı boylarda olmasına dair üç teori bulunur.

  • İnsan elinin bugünkü şeklini ilk olarak ne zaman aldığı tam olarak bilinmez. Primatologlar daha önce ellerimizin bugünkü şeklini 800 bin yıl önce aldığını tahmin ediyorlardı. Fakat 1.5 milyon yıl önce üçüncü trak kemiği stiloid (kemik üzerindeki çıkıntı) ile ilgili bir keşif sonucu bu bilgi değişti.

    Artık insan elinin evriminin 1 milyon yıldan daha önceki bir tarihe dayandığı fikri hakimdir.

  • ELLERİN GELİŞMESİNE DAİR 3 TEORİ VAR

    Milyonlarca yıl önce yaşayan insanların elleri şimdikinden farklı olarak şempanzelerin ellerine benzer bir yapıdaydı. Parmak yapıları vücutlarına oranla daha uzun, avuç içleri daha genişti. Baş parmaklar ise bugünküne oranla hem daha güçsüz hem de daha kısaydı.

    Bugünkü hassas ve etli parmak uçlarından ve kemik ucundaki kavis denilen apical tuft bölümünden yoksundu. İnsanların ellerinin gelişmesine dair 3 teori bulunur.

  • 1. ARAÇ VE GEREÇ YAPMA

    En geçerli teorilerden birisi olan alet yaparken el becerilerinin gelişmesidir. Araç ve gereç geliştirirken daha becerikli olan yapısal özelliklerin hayatta kalma konusunda avantaj oluşturması ve böylece bu özelliklere sahip olanların genlerini yeni nesillere illetmek konusunda daha başarılı olduğuna dayanır.

    Örnek olarak 1,5 milyon yıl önce balta ve benzeri daha gelişmiş aletleri kullanmaya izin veren bir ele sahip olmakla, bunu başaramayan ellere oranla daha avantajlı hale gelmiş insanlar genlerini aktarmayı başarmıştır. Zaman içerisinde aletler gelişerek ellerimiz de evrimleşmiş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur.

     

  • 2. KAVRAMA

    Bir diğer teori ise ellerimizin atma ve tutma gibi eylemler sayesinde evrimleştiği yönündedir. Ellerimizin farklı boylardaki kısa parmakları ve küçük avuç içleri atma ve tutma işlemlerini daha kolay yapmamızı sağlamıştır.

     

  • 3. SAVUNMA

    Ellerimizi yumruk yaptığımızda parmaklarımız arada bir boşluk kalmayacak şekilde kapanır. Bunun nedeni ise parmaklarımızın eşit boylarda olmamasıdır. Eğer parmaklarımız eşit boylarda olsaydı yumruk yaparken parmakların arası açık kalacak ve muhtemelen savunma esnasında kırılacaktı.

    Bazı araştırmacılar ilk silahımız olan yumrukların evrimimizde önemli bir rol oynadığını düşünüyor. 

    Kaynak: Science ABC

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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