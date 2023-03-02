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Dünya Kadınlar Günü nasıl, ne zaman ilan edildi ve nasıl kutlanır?

Dünya Kadınlar Günü'nün kökeni nedir ve nasıl kutlanır?

Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 100 yılı aşkın süredir birçok ülkede kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri, işçi hakları hareketlerine dayanıyor ve 8 Mart Birlemiş Milletler tarafından da kabul ediliyor.

Giriş: 02.03.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TEMELİ EMEKÇİ KADINLARIN EYLEMLERİNE DAYANIYOR

    Bugün tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün temeli 1908 yılına dayanıyor. 8 Mart 1857'de New York'ta tekstil fabrikasında çalışan işçi kadınlar, çalışma koşullarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenler. Kadınlar, daha iyi çalışma koşulları, maaş, ve oy hakkı taleplerini dile getirmek için protestolar düzenledi.

  • Ancak polis kadınların eylemini engellemiş ve kadınlar şiddete maruz kaldı. Bu yaşanan olay kadınların hakları için mücadele sürecinde dönüm noktası oldu. 

    1910 yılında Danimarkalı sosyalist Clara Zetkin, İkinci Enternasyonal'de bir konuşma yaptı ve dünya genelinde kadın hakları ve eşitliğine dair bir gün belirlenmesi önerisinde bulundu.

  • CLARA ZETKİN ÖNCÜ OLMUŞTUR

    Clara Zetkin bu konuşmayı Kopenhang, Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda yaptı ve konferansta bulunan 17 farklı ülkeden 100 kadın Zetkin'in önerisini oybirliğiyle kabul etti.

     

  • Dünya Kadınlar Günü'ne dair ilk uluslararası etkinlikler ise 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. 1975'te BM Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı.

    Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadın haklarına dikkat çekmek, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını vurgulamak için kutlanır.

  • NEDEN 8 MART'TA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANIR?

    Dünya Kadınlar Günü için belirli bir tarih yoktu, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1971'de Rus emekçi kadınlar "Ekmek ve barış istiyoruz" sloganları ile dışarı çıkmıştı.

    Eylemlerin dördüncü gününde Rus Çarı tahttan indirildi ve kurulan geçici hükümet kadınlara seçme hakkı verdi.

    Rusya'daki kadın eylemlerin başı Jülyen takvimine göre 23 Şubat'tı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde kullanılan Miladi takvime göre bu tarih 8 Mart'ta denk gelir.

     

  • DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

    Dünya Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor. Ancak BM tarafından resmi kutlama günü olarak tanınmış değil.

    KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Birçok ülkede Dünya Kadınlar Günü resmi tatil olarak ilan edildi. Dünya genelinde çiçek satışları 8 Mart'ta ve öncesi birkaç günde iki kat artıyor.

  • DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

    Dünya Kadınlar Günü, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarıları kutlamak, kadın hakları ile eşitliğine değinilen, ayrıca kadınların uğradıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir gündür.

    Bu özel günü kutlamak için yapılabilecekler:

    - Kadınların haklarına dikkat çekebilecek bir etkinlik: Konser, film veya bir sanat sergisi.

    - Kadın haklarını savunan etkinlikler: Kadın haklarını ve özgürlerini dile getiren yürüyüşler.

    - Kadın aile ve arkadaşlarınızı ziyaret edin.

    - Kadınları destekleyen kuruluşlara bağış yapabilirsiniz.

    Kaynak: BBC

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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