DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL KUTLANIR?
Dünya Kadınlar Günü, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarıları kutlamak, kadın hakları ile eşitliğine değinilen, ayrıca kadınların uğradıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir gündür.
Bu özel günü kutlamak için yapılabilecekler:
- Kadınların haklarına dikkat çekebilecek bir etkinlik: Konser, film veya bir sanat sergisi.
- Kadın haklarını savunan etkinlikler: Kadın haklarını ve özgürlerini dile getiren yürüyüşler.
- Kadın aile ve arkadaşlarınızı ziyaret edin.
- Kadınları destekleyen kuruluşlara bağış yapabilirsiniz.
Kaynak: BBC