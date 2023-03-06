"TÜKETMEK BİREY İÇİN ZORUNLULUĞA DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Jean Baudrillard'ın "Tüketim Toplumu" kitabında sahip olma arzusuna dair şu sözler geçer "Gerçek ihtiyaçlar ile çağımızın yönlendirdiği sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda, kişi tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır.
İnsan bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak diğerlerinden ayırt ettiğine inanarak kandırırken, bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşir. Dolayısıyla tüketmek birey için bir zorunluluğa dönüşür. İnsani ilişkileri yerine maddelerle ilişkiye bırakır. Artık geçerli ahlak, tüketim etkinliğinin ta kendisidir."
Tüketirken, tükenmek insan üstünde bıraktığı sahte mutluluk izi modern insanın en büyük boşluğu olarak tanımlanabilir.