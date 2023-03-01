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Antik Roma yapıları nasıl ayakta kaldı? Kendi kendini onarabilen yapılar üretildi!

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından yapılarda kullanılan beton kalitesi ve binaların yapılış şekli gündemde yerini alıyor. Teknoloji ilerledikçe yapıların güçlenmesi gerekirken, geçmişte yapılan yapıların mühendislik etkisi ile daha sağlam olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi de Roma'da bulunan Antik Roma yapıları. Yüzyıllardır gücünü koruyabilen bu yapıların aslında kendi kendini onardığı ortaya çıktı. İşte, Antik Roma yapılarının örnek mimarisi...

Giriş: 01.03.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Antik Roma'nın görkemli yapıları binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış. Roma mühendislerinin başarısını gösteren bu eserler arasında yer alan dünyanın en büyük desteksiz kubbesine sahip yapısı olan Panteon ve Kolezyum 2 bin yıldan uzun süredir nasıl bu şekilde sağlamlığını koruyarak ayakta kalabildi?

  • ANTİK ROMA'NIN MUAZZAM MİMARİSİ

    Romalıların kullandığı beton, bugün kullanılan betondan daha güçlü olduğunu kanıtlamış durumda. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Romalıların bina inşasında kullandıkları gizemli bileşeni o kadar sağlamdı ki, rıhtım ve lağım gibi ayrıntılı yapıları deprem bölgelerinde rahatça inşa edebildiler.

  • ABD, İtalya ve İsviçre'den araştırmacılar, İtalya'nın merkezindeki Privernum arkeolojik bölgesinden aldıkları 2 bin yıllık beton örneklerini analiz etti. Bu anazliler sonucunda betonun içerisinde bulunan kireç kırıntıları olarak adlandırılan beyaz parçacıklar, betonda zaman içerisinde oluşan çatlakları onarma imkanı sağladığı keşfedildi.

  • KİREÇ KIRINTILARI ÇATLAKLARI ONARIYOR

    Araştırma yazarlarından Massachussetts Teknoloji Enstitüsü'nden Admir Masic "Akademisyenler çok kesin tarifler yazıp, bunların Roma İmparatorluğu genelindeki inşaat alanlarında uygulanmasını sağladılar" diyor.

    Beton temelde çimento adı verilen, kireçtaşı, su ince çakıllı kum ile çakıllı kumun karışımından yapılan bağlayıcı bir madde olarak tanımlanır.

     

  • ANTİK ROMA'DA SÖNMEMİŞ KİREÇ KULLANILMIŞ

    Roma'da betonlarda kullanılan bağlayıcı madde ise sönmemiş kireç. Analizler sonucunda sönmemiş kireç ile oluşan kireç kırıntıları, betonun dayanıklılığını artırıyor.

    Araştırmacılar Roma formülü ile ve günümüz standartlarında yapılan iki betonu üretti ve çatlattı. İki hafta sonra Roma formülü ile yapılan betonun içerisinden su bile geçmedi ancak modern yöntemle yapılan betondan su geçebiliyordu.

    Roma formülü ile üretilen kireç kırıntılı beton çatlaklarda çözünüyor ve su ile karşısınca tekrar yapıyı onarabildiği araştırmada tespit edildi. 

    Kaynak: Science Advances

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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