ANTİK ROMA'DA SÖNMEMİŞ KİREÇ KULLANILMIŞ

Roma'da betonlarda kullanılan bağlayıcı madde ise sönmemiş kireç. Analizler sonucunda sönmemiş kireç ile oluşan kireç kırıntıları, betonun dayanıklılığını artırıyor.

Araştırmacılar Roma formülü ile ve günümüz standartlarında yapılan iki betonu üretti ve çatlattı. İki hafta sonra Roma formülü ile yapılan betonun içerisinden su bile geçmedi ancak modern yöntemle yapılan betondan su geçebiliyordu.

Roma formülü ile üretilen kireç kırıntılı beton çatlaklarda çözünüyor ve su ile karşısınca tekrar yapıyı onarabildiği araştırmada tespit edildi.

Kaynak: Science Advances