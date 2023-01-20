AA

Çin'de 5G hücre iletişim altyapısını destekleyen baz istasyonlarının sayısının 2022 sonunda 2,31 milyona ulaştığı bildirildi.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl boyunca 887 bin yeni 5G baz istasyonu kurulurken, 5G hizmetlerini kullananların sayısı 561 milyona çıktı.

Kurulu baz istasyonu sayısı 2,31 milyona ulaştı. Bu, dünyadaki tüm 5G hücre iletişim altyapısının yüzde 60'ını oluşturdu.

Çin'de 5G baz istasyonlarının sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığı belirtilmişti.

TELEKOMÜNİKASYON YATIRIMLARI ARTTI

Öte yandan, ülkede telekomünikasyon yatırımlarının 2022'de yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 419,3 milyar yuana (61,86 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Telekomünikasyon şirketlerinin gelirleri yüzde 8 yükselişle 1,58 trilyon yuana (233,38 milyar dolar) çıkarken, internet veri merkezi, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi talebin arttığı yeni alanlarda hizmet sağlayan şirketlerin gelirleri yüzde 32,4 artışla başı çekti.

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