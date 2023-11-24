Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

REKLAM advertisement1

Çin’in öncülüğünde imzalanan RCEP ile Asya Pasifik bölgesi küresel ekonomi ve ticaretin merkezi olma yoluna girdi. Çok kutuplu bir ekonomik sisteme evrilen dünyada Türkiye de kendini doğru şekilde konumlandırmalı.

I- 2020’de imzalanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren Kapsamlı Bölgesel Ekonomik İşbirliği Anlaşması (RCEP), Çin dâhil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde 15 ülkeyi içeren dünyanın en büyük ticaret paktı, Dünyanın en büyük Ticaret Bloku ve Mega-Bölgesel Ticaret Anlaşması’dır (BTA). RCEP anlaşması, ABD ile Çin arasındaki küresel ekonomik üstünlük yarışının önemli bir unsuru haline geldi. Bu iki ekonomik dev arasındaki dinamikler, gelecek yıllarda uluslararası ilişkileri, ticaret politikalarını ve bölgesel ittifakları şekillendirmeye devam edecek.

REKLAM

II- Savaşının başladığına şahit olduk. Rusya-Ukrayna ihtilafı bir küresel hâkimiyet, hegemonya savaşıdır. Küresel ticaret, para ve güvenlik, teknoloji düzenlerinde tektonik depremler yaşanıyor, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzen çatırdıyor, süreç sıcak çatışmalara yol açıyor. Atlantik’in iki yakasında, ABD ve Avrupa’da gittikçe korumacı, merkantil ve çatışmacı politikalar hâkim oluyor. ABD tedricen kaybettiği küresel rekabet gücünü yeniden tesis etmekten ziyade rakiplerinin (AB, Çin, Tayvan, Japonya) rekabetçiliğine zarar verecek politikalara yöneliyor. ABD’nin Ukrayna Savaşı stratejilerinin birinci kurbanı AB ekonomilerinin rekabet gücü kaybı.

III- Asya-Pasifik’te Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve ASEAN’ın RCEP Anlaşmasıyla değer zinciri eksenli bir eklemlenme sürecine girmesiyle sembolleşen ‘Asya Çağı’ Atlantik İttifakı’nın ekonomik rekabetçiliğini de hızla erozyona uğratacak yüzyılın jeoekonomik gelişmesidir. Ticaret engellerini azaltmayı ve üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. RCEP’nin ekonomik sonuçları ticaretle sınırlı değil. Asya-Pasifik bölgesindeki jeopolitik ilişkileri ve güç dinamiklerini Çin lehine derinden sarstı. RCEP, en büyük üye ülke olarak Çin’e bölgedeki ekonomik etkisini artırma, dünya ekonomisinin merkezi haline gelen Asya ekonomi ve politiğinde müthiş bir jeoekonomik kaldıraç sağlama imkânı veriyor. Anlaşma, Çin’in bölgesel ticaret ve diplomasisini şekillendirme konusundaki rolünü oldukça güçlendirdi.

Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.