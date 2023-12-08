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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erkan takip edilecek kadınlar listesinde! - İş-Yaşam Haberleri

        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Forbes dergisi 2024 yılı için takip edilecek kadınlar listesini açıkladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da ismi yer aldı

        anasibli@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:41
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        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
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        Forbes dergisi 2024 yılında takip ede bileceğimiz kadınlar listesini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da ismi bu listede yer aldı.

        Dergide Erkan ile ilgili yer alan değerlendirmede " Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek bir ilke imza attı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde bu görevi üstlendi. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi" denildi.

        HAFİZE GAYE ERKAN'IN KARYERİ

        Karyerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başlayan Erkan burada yaklaşık 8 yıl görev yaptı. Ardından 2014 yılında First Republic Bank'ta çalışmaya başlayan Erkan burada yatırım bölümü başkanı, risk yönetimi eş başkanı, bankanın mevduat bölümü başkanı, yönetim kurulu başkanı, icra kurulu başkanı, eş-CEO pozisyonunda görev yaptı.

        Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı. Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı.

        LİSTEDE KİMLER VAR?

        Öte yandan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde: Meksiko eski Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Miguel Hidalgo eski Belediye Başkanı Xóchitl Gálvez, EY Amerika Finansal Hizmetler Organizasyonu Bölgesel Yönetici Ortağı Janet Truncale, Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, Meksikalı yazar Denise Dresser, iş yöneticisi ve Slack Technologies'in eski CEO'su Lidiane Jones, Bilgisayar uzmanı Fei-Fei Li, 2018'den beri OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Arnavut bir mühendis ve işletme yöneticisi Mira Murati, ve son olarak ABD'li avukat Reshma Saujani yer aldı.

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