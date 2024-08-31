Dünya'nın çekirdeğindeki erimiş metalde büyük bir 'donut' keşfedildi

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırma, dış çekirdeğin içinde ekvatora paralel halka şeklinde bir bölge tespit etti.

Çalışmanın yazarlarından ve Avustralya Ulusal Üniversitesi jeofizikçilerinden Prof Hrvoje Tkalčić, bilim insanlarının mevcut teknolojiyle çekirdeğe ulaşamamaları nedeniyle, ekibin büyük depremlerin oluşturduğu sismik dalgaların çekirdeğin içinden geçerken aldığı biçimleri analiz ettiğini söyledi.

Dalgaların mantodan önce, tavana yakın bir bölümden geçerken yavaşladığı bulundu. Tkalčić, "Dalgaların yollarının geometrisini ve dış çekirdeğin hacmini nasıl kat ettiklerini anlayarak, Dünya boyunca seyahat sürelerini yeniden yapılandırdık" dedi.

Erimiş demir ve nikel içinde hareket eden akımlar, Dünya'nın manyetik alanını oluşturan ve sürdüren 'dev bir dinamo' gibi hareket ediyor.

Dış çekirdeği anlamanın önemli olduğunu, çünkü yüzeydeki yaşamın devamlılığı için kritik önem taşıdığını söyleyen bilim insanı, Dünya'yı güneşten gelen yüklü parçacıkların sürekli bombardımanından koruyan manyetik bir alanın varlığının altını çiziyor.

"Sismik dalgaların matematiksel olarak torus adı verilen bölgede yavaşladığını fark ettik. Çoğu insan için bu dalgaların şekilleri donut gibi görünüyordu."

Tkalčić, bilim insanlarının diğer birçok gezegende böyle bir dinamo yokken Dünya'nın neden böyle aktif bir dinamoya sahip olduğunu henüz bilmediklerini söyledi:

"Diğer gezegenlerin yüzeylerini kendi gezegenimizin iç kısmından daha ayrıntılı olarak anladığımızı söylemek doğru olur."

Bilim insanı, Dünya'nın iç kısmının iç çekirdeği içeren katı bir merkez, sıvı bir dış çekirdek ve ardından manto ile çevrelenmiş yapısının aynı derecede muazzam olduğunu söyledi.

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Genel olarak çekirdek Mars'tan biraz daha büyük. Tkalčić, "Bunu kendi gezegenimiz içinde bir gezegen olarak düşünebiliriz" diyor.