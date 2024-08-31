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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

        İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisi önünde bekleyenlere yönelik ateş açıldı. Açılan ateşte 1'i polis, 1'i jandarma, 1'i özel güvenlik ve 2'si de hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, kaçan şüphelilerin aracı Yenibosna'da terk ettiği aktarıldı. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.08.2024 - 06:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:14
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        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
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        Bahçelievler Devlet Hastanesi, acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yaşandı. Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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        Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

        Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "31.08.2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

        Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

        Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna’da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bahçelievler Devlet Hastanesi
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