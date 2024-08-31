Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
Yeniden çevrilen filmler Hollywood'un vazgeçemediği bir gelenek. "The Crow: Ölümsüz"ün gösterime girdiği hafta gişelerde en başarılı yeniden çevirimleri (remakes) bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı...
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10. Ocean’s Eleven (2001)
Danny Ocean ve arkadaşları, Las Vegas'ta aynı gece üç büyük kumarhaneyi birden soymayı planlar... Başrollerinde “Rat Pack” olarak anılan Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın oynadığı 1960 yapımı film, kuşkusuz eğlenceli ve komikti ama ünlü oyunculardan oluşan “çete”nin çekimler sırasında seyirciden daha çok eğlendiği belliydi. Steven Soderbergh'in yeniden çevirimi ise tutku dolu yönetmenliği, yaratıcı hikâye kurgusu ve ince mizah duygusuyla ilkinden çok daha iyiydi. George Clooney, Brad Pitt ve Julia Roberts gibi yıldızları da unutmayalım. Toplam hasılat: $450,717,150
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9. Titanların Savaşı (2010)
(Clash of the Titans)
1981 yılında gösterime giren MGM yapımı filmin yeniden çevirimi, Perseus mitinden esinleniyor ama Eski Yunan kaynaklarına bire bir sadık kalmak yerine yeni bir hikâye üzerinden ilerliyor. Zeus’un oğlu yarı tanrı Perseus, Olimpos’u ve Yeryüzü’nü işgal etmemeleri için Yeraltı tanrısı Hades’in savaşçılarına karşı mücadele ediyor. Başrollerinde Sam Worthington, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Alexa Davalos, Ralph Fiennes ve Liam Neeson’ın oynadığı; yönetmen olarak Louis Leterrier imzası taşıyan fantastik aksiyon türündeki film, eleştirmenler tarafından beğenilmese de gişelerde beklenenin üzerinde bir başarıya ulaşmıştı. İki yıl sonra ise devam filmi “Titanların Öfkesi” (Wrath of the Titans) gösterime girmişti. Toplam hasılat: $493,214,993
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8. Godzilla (2014)
Bizi Japonların ulusal hazinesi Godzilla’nın köklerine götüren bu Hollywood uyarlaması, felaket, savaş ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. 1954 yapımı ilk “Godzilla”, Japonya’nın 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı atom bombası travmasından doğan bir canavardı. Yeni film bu bağlantıyı daha da derinleştiriyor; Godzilla'yı nükleer silahları geliştiren insanlığa karşı “doğanın dengeleyici gücü” olarak sunuyor. Yönetmen Gareth Edwards bazı sahneleri izlenimci ressamları andıran sisli, yağmurlu, bulutlu havalarda çekmiş. Özellikle canavarların solgun renklerin arasında görünüp kaybolduğu karanlık, loş atmosfer etkileyici. Godzilla’nın yüzünü, bedenini, sesini tasarlarken ilk filmden ilham alınması iyi sonuç veriyor. Üstüne düşen görevi yerine getiren karizmatik Godzilla'nın insanlara karşı ümitsizliği ve kayıtsızlığını da unutmamak gerekiyor. Toplam hasılat: $524,978,362
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7. King Kong (2005)
1933 yılında ekonomik bunalımın sürdüğü günlerde film çekmek için Kafatası Adası'na giden Amerikalı sinemacılar dev goril King Kong'la karşılaşırlar. Adanın kralı Kong, işsiz ve parasız bir vodvil oyuncusu olarak ekibe katılan sarışın güzel Ann'e (Naomi Watts) âşık olur. Artık Ann'in koruyucusudur. Önceki filmlerin aksine Kong ile sarışın arasında karşılıklı bir duygu bağı oluşur. 1933 tarihli ilk “King Kong”, “Güzel ve Çirkin” masalının serbest bir yorumudur. Peter Jackson da orijinal filmin havasına sadık bir yeniden çevirimle gelir karşımıza. Dev gorille Ann arasındaki ilişkiye odaklanır. Dev goril, “performans yakalama tekniği” ve Andy Serkis’in katkısıyla gerçekçi bir biçimde karşımızdadır. Toplam hasılat: $556,906,378
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6. Küçük Deniz Kızı (2023)
(The Little Mermaid)
Eleştirmenlerden yüksek notlar alan ve animasyon türünün klasikleri arasına giren 1989 yapımı ilk film, Hans Christian Andersen’in 1837 tarihli masalından yapılan serbest bir uyarlamaydı. 34 yıl sonra gelen ve ilk filmi temel alan ‘live action’ formatındaki yeniden çevirimin çıkış noktası da hiç kuşkusuz aynı masal… Hatta başında Andersen’den bir alıntı dahi var. Ama senaryosunu David Magee’nin yazdığı yeni filmin, çok sadık bir yeniden çevirim olduğunu söylemek imkânsız. Ayrıntılara inildikçe birçok farklılık çıkıyor karşımıza. Öte yandan, hikâye aşağı yukarı aynı güzergahta ilerliyor. ‘Küçük Denizkızı’, Disney’in son yıllardaki bütün yeniden çevrimlerinde olduğu gibi oyuncu kadrosunda farklı ırkları, etnik kökenleri bir araya getirme ve çokkültürlülüğü savunma esası üzerine kurulu bir masal… ‘Küçük Denizkızı’, ‘live action’ formatının CGI ile birlikte yer yer hiper gerçekçi bir animasyona dönüştüğü bir film. Toplam hasılat: $569,626,289
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5. Ben Efsaneyim (2007)
(I Am Legend)
1954 yılında yayımlanan Richard Matheson’un “I Am Legend” adlı romanı 1964’te “The Last Man on Earth”, 1971’de ise “The Omega Man” adıyla sinemaya uyarlanmıştı. Francis Lawrence’ın yönettiği, romanla aynı adı taşıyan üçüncü uyarlama genelde en iyisi olarak kabul ediliyor. Will Smith filmde New York’ta yaşayan son insanı oynuyor. Kanseri yenmek için laboratuvarda yaratılan virüs, tam tersi bir etki göstererek insanların çoğunu yok ediyor. Bir de geceleri ortaya çıkan saldırgan mutantlar var. ABD ordusu için çalışan viroloji uzmanı Robert Neville (Will Smith) virüse karşı tedavi geliştirmeye çalışırken mutantlardan uzak durmaya çalışıyor. Gündüzleri şehir ona ait ama geceleri evine kapanmak zorunda. İnsansız New York görüntüleri başta olmak üzere, ses tasarımı ve yönetimiyle öne çıkan başarılı bir kıyamet sonrası hikâyesi… Toplam hasılat: $585,410,052
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4. Dünyalar Savaşı (2005)
(War of the Worlds)
H. G. Wells'in, Marslıların dünyayı istila etmesini anlatan 1898 tarihli romanının 1953'deki uyarlamasında Marslılar, 50'li yılların komünizm paranoyasını yansıtıyorlardı. Steven Spielberg'in filmi ise ABD'nin yaşadığı 11 Eylül travmasından yola çıktı. Düşman, gökyüzünden değil, yıllardır saklandığı yeraltından geliyordu. Kahramanlık, militarizm veya erkekliğin çok da işe yaramadığı bir savaştı. İnsanlar sadece Marslılarla değil, kendi içlerindeki sorunlarla da savaşıyorlardı. Toplam hasılat: $603,873,504
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3. Orman Çocuğu (2016)
(The Jungle Book)
İngiliz yazar Rudyard Kipling'in 1894 yılında yayımlanan “The Jungle Book” (Orman Kitabı) adlı eserindeki öykülerin ana kahramanı, kurtlar tarafından büyütülen Mowgli'dir. Daha önce defalarca sinemaya aktarılan kitabın Disney tarafından gerçekleştirilen 2016 yapımı sinema uyarlaması hem Kipling'in ilk öyküsüne odaklanır hem 1967 yapımı Disney animasyonundan esinlenir. “Orman Çocuğu” masalsı filmlerin naif havasından ziyade fantezi aksiyon sinemasının hızlı kurgusu ve görkemli görselliğine sahip. Film, daha çok arkadaşlık ve takım duygusu gibi değerler üstünde yükselirken alttan alta doğa – insan ilişkilerini de ele alıyor. Mogwli'nin ormanda yaşarken insan olmanın avantajlarını nereye kadar ve nasıl kullanması gerektiğini sorgulayan bir öykü seyrediyoruz. Filmin bilgisayar kökenli grafik görüntülerle canlı çekimleri bir araya getiren karma tekniği de etkileyici. Toplam hasılat: $967,724,775
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2. Güzel ve Çirkin (2017)
(Beauty and the Beast)
Disney’in 1991’de gösterime giren animasyon müzikalinden esinlenen ve Alan Menken’in bestelerini yeniden kullanan film, Canavar’ın (Dan Stevens) lanetlendiği geceyle başlıyor. Kibirli ve genç prens, dış görünüme verdiği önem nedeniyle, bir cadı tarafından iki ayaklı, tüylü ve boynuzlu bir hayvana dönüştürülüyor. “Güzel”, yani Belle (Emma Watson) ise mekanik aletler yapan Maurice’in (Kevin Kline) kızı... Köyün en güzeli olduğu için kendisiyle evlenmeye can atan yakışıklı ve kibirli Gaston’a (Luke Evans) yüz vermiyor; çünkü Belle, iç güzelliğin değerini bilen olgun bir karakter. Sonsuz bir kışın hüküm sürdüğü şatosunda eşyalara dönüşmüş hizmetkârlarıyla birlikte yaşayan Canavar, lanetten yıllar sonra öfkeli bir hayvan gibi çıkıyor karşımıza. Ama Belle’e duyduğu aşkla birlikte içindeki iyilik daha çok görünür hale geliyor. Canavar’ın şatosundaki şamdan, dolap, çaydanlık gibi canlı eşyalar filmin en eğlenceli yanı. Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci ve Emma Thompson gibi usta oyuncuların dublajıyla hayat bulan lanetli hizmetkârlar, filme mizahi bir boyut katıyorlar. Toplam hasılat: $1,266,115,964
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1. Aslan Kral (2019)
(The Lion King)
Kral Mufasa'nın ‘yaşam döngüsü’ olarak tanımladığı düzen, canlılar arasındaki eşitlik ve kardeşliğin sürdürülmesine dayanır. Mufasa merhametli, bağışlayıcı bir kraldır. Kardeşi Scar ise salt iktidarda olmak, herkesten üstün olmak, herkese hükmetmek için tahtı ister. Kendisini zeki, Mufasa'yı ise kaba kuvvet açısından güçlü bulur ama açgözlü sırtlanların desteğiyle kurduğu düzen, özünde kaba kuvvete dayanır. Mufasa’nın oğlu Simba ise babasının ölümünden dolayı hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle artık tahtta hakkı olmadığını düşünür, yuvasını terk eder. Ancak yıllar sonra kız arkadaşı Nala ve bilge maymunun moral desteğiyle, adaleti yeniden kurmak için amcası Scar'ın karşısına çıkar. Yeni “Aslan Kral”, ilkinin senaryosuna “fazlasıyla sadık” bir yeniden çevrim... Hikâyeyi ve temaları aynen koruyor. 1994 yapımı ilk filmin yeniden çevrimi olan ‘Aslan Kral’, ‘fotorealizm’ diye de adlandırılan hiper gerçekçi bir animasyon estetiğinin ürünü. Toplam hasılat: $1,663,079,059