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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fenerbahçe - Alanyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, ligde yoluna doludizgin devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti, 10 puanla liderliğini sürdürdü. Kanarya'ya Kadıköy'de üç puanı getiren golleri Tadic (2) ve Dzeko kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:01
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        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibinin kilidini yıldızlarıyla kırıp 3-0'lık skorla üç puana uzandı.

        Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 43 ve 65'te Dusan Tadic ile 67'de Edin Dzeko kaydetti.

        Kanarya bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

        Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

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        YENİLMEZLİK SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI!

        Sezona 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde eden Kanarya, 7 kez de beraberlik yaşadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.

        9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.

        10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

        45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.

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