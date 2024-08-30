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        Haberler Magazin Filenin sultanları, denizlerin de sultanları - Magazin haberleri

        Filenin sultanları, denizlerin de sultanları

        Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrasında çıktıkları tatilde denizlerin de sultanları olduğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:31
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        • 1

          Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
          Filenin Sultanları, dördüncü olsa da ülkemize bir büyük gurur daha yaşattı.
          Filenin Sultanları, Fransa'dan döndükten sonra dinlenmek için tatile çıktı.

        • 2

          DERYA CEBECİOĞLU
          Smaçör

        • 3

          DERYA CEBECİOĞLU
          23 Yaşında
          Kulübü... VakıfBank

        • 4

          ZEHRA GÜNEŞ
          Orta Oyuncu

        • 5

          ZEHRA GÜNEŞ
          25 Yaşında
          Kulübü...           VakıfBank

        • 6

          İLKİN AYDIN
          Smaçör

        • 7

          İLKİN AYDIN
          24 Yaşında
          Kulübü... Galatasaray

        • 8

          HANDE BALADIN
          Smaçör

        • 9

          HANDE BALADIN
          26 Yaşında
          Kulübü... Eczacıbaşı

        • 10

          ASLI KALAÇ
          Orta Oyuncu
          28 Yaşında
          Kulübü... Fenerbahçe

        • 11

          CANSU ÖZBAY
          Pasör

        • 12

          CANSU ÖZBAY
          27 Yaşında
          Kulübü... VakıfBank

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