Filenin sultanları, denizlerin de sultanları
Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrasında çıktıkları tatilde denizlerin de sultanları olduğunu gözler önüne serdi
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Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Filenin Sultanları, dördüncü olsa da ülkemize bir büyük gurur daha yaşattı.
Filenin Sultanları, Fransa'dan döndükten sonra dinlenmek için tatile çıktı.
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DERYA CEBECİOĞLU
Smaçör
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DERYA CEBECİOĞLU
23 Yaşında
Kulübü... VakıfBank
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ZEHRA GÜNEŞ
Orta Oyuncu
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ZEHRA GÜNEŞ
25 Yaşında
Kulübü... VakıfBank
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İLKİN AYDIN
Smaçör
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İLKİN AYDIN
24 Yaşında
Kulübü... Galatasaray
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HANDE BALADIN
Smaçör
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HANDE BALADIN
26 Yaşında
Kulübü... Eczacıbaşı
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ASLI KALAÇ
Orta Oyuncu
28 Yaşında
Kulübü... Fenerbahçe
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CANSU ÖZBAY
Pasör
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CANSU ÖZBAY
27 Yaşında
Kulübü... VakıfBank
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