Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

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Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu komisyona getirdikleri zıbın, patik, tulum ve bebek eldivenini ile karşıladı.

Vekiller, "Bebekler bunları giyemeden öldüler"diyerek Bakan Memişoğlu'na tepki gösterip, istifa pankartı açtı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Bakan Memişoğlu'na "Ülkede istifa yok utanma da yok" dedi. Muhalefet milletvekilleri "Sağlık tarihinin en büyük rezilliği ile karşı karşıyayız, istifa etmeniz için daha ne olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği komisyon görüşmelerinde CHP'li vekiller salonu terk etti. Bunun üzerine toplantıya ara verildi.

REKLAM "BİZİM İÇİN BU OPERASYON ÇÜRÜK ELMA OPERASYONU" Aranın ardından Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin, "Bizim için bu operasyonun adı, 'Çürük Elma Operasyonu', çetenin adı da 'İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'dir" dedi. Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir dille belirtiyoruz. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve usulsüzlüklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. İdari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’yla başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz. Sadece 2024 yılında 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler neticesinde çok sayıda faaliyet durdurma ve idari para cezası verdik. Ayrıca suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETEN SAĞLIK SİSTEMİNİ İNŞA EDİYORUZ" Memişoğlu, komisyonda yaptığı sunumda, Sağlık Bakanlığını, sadece Türkiye'nin bugünkü sağlık sorunlarının çözümü için değil, sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve sağlıklı bir toplum olarak geleceğe yürümek açısından fevkalade önemli görevleri olan bir kurum olarak gördüklerini vurgulayan Memişoğlu, sağlık sektörünü bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmeti sunumunda son 22 yılda önemli mesafe katettiğini dile getirerek, "Türkiye'yi bu alanda dünya çapında söz sahibi olan marka ülke haline getiriyoruz. Bu yolda, istişareye ve ortak akla büyük önem veriyoruz. Üniversitelerimizle, özel sektörümüzle ve tüm paydaşlarımızla el ele, omuz omuza vererek Türkiye'nin üreten sağlık sistemini inşa ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, sağlık hizmetine en rahat erişilebilen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Memişoğlu, önceliği, koruyucu sağlık hizmetlerine verdiklerinin altını çizdi. Memişoğlu, bu kapsamda vatandaşların sağlık hizmetine ulaştığı ilk kapının aile hekimi olmasını ve aile hekimlerinin sağlığın nabzını tutmasını istediklerini belirterek, "Bu süreçte aile hekimliğimizi güçlendiriyoruz, daha da güçlendireceğiz. İkinci ve üçüncü basamakla entegrasyonlarını arttırarak, vatandaşımızın doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviyi alarak şifa bulmasına önem veriyoruz. Hekim-hasta ilişkisinde güveni ve manevi boyutu önemsiyoruz. Aile hekimliğini de hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği başlangıç noktası olarak görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"PERSONEL İHTİYACIMIZ DEVAM EDİYOR" Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerine erişimin, anayasal bir hak olduğunu anlatarak, sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın da hizmet verenin de memnuniyetine bağlı olduğunu söyledi. Son 22 yılda sağlık alanında büyük bir değişim ve gelişim yaşandığına işaret eden Memişoğlu, "Bunun olumlu sonuçlarını Kovid-19 pandemisi sürecinde gördük. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında, sunduğumuz sağlık hizmetiyle dünyaya örnek olduk. Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmişliğini, sağlık çalışanlarımızın bilgi, özveri ve kalitesiyle tüm dünyaya gösterdik. Bu duygularla, sağlık ailemize şükranlarımızı arz ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANI SAYIMIZ 1,5 MİLYONA YAKLAŞTI" Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanı sayısının 1,5 milyona yaklaştığını bildirerek, şunları kaydetti: "Halihazırda 109 bin 256 uzman hekimimiz, 53 bin 747 asistan hekimimiz, 58 bin 646 pratisyen hekimimiz, 48 bin 836 diş hekimimiz, 326 bin 486 hemşire ve ebemiz, 851 bin 174 diğer sağlık çalışanımızla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. 2002'den bu yana toplam nüfusumuz yaklaşık yüzde 25 artarken, sağlık hizmeti sunan personel sayımızı yüzde 283, hekim sayımızı yaklaşık yüzde 141, hemşire ve ebe sayımızı yüzde 187 artırdık. Sadece bu sene kamuya 10 bini uzman hekim olmak üzere 74 binden fazla personel aldık. Bu insan kaynağını da adil ve dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. 2002 yılında uzman hekim başına düşen nüfus açısından, en yüksek ve en düşük bölge arasında 7 kat fark varken, günümüzde bu fark azalarak 2,5 kata indi. Sağlık çalışanı sayımızda OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış yaşamamıza rağmen, artan talepler karşısında halen personel ihtiyacımız devam etmektedir."

"KAMU HASTANELERİNDE YATAK SAYIMIZI 172 BİN 457'YE YÜKSELTTİK" Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de sağlık hizmet sunumunda üniversiteler ve özel sektörün önemli bir rol aldığını ancak hizmetin büyük bölümünün kamu hastaneleri tarafından yürütüldüğünü anlatarak, "984 hastanemiz, 8 bin 198 Aile Sağlığı Merkezimiz, 1237 laboratuvarımız, 973 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 138 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, 269 Sağlıklı Hayat Merkezimiz, 585 Diyaliz Merkezimiz, 3 bin 494 Acil Yardım İstasyonumuz ve 188 Ruh Sağlığı Merkezimiz bulunmaktadır. Mevcut hastanelerimizin yüzde 79'unu son 22 yılda ya yeniledik ya da yeniden inşa ettik. Toplamda 779 hastane ile yaklaşık 144 bin yatak kapasitesi üretmiş olduk ve kamu hastaneleri yatak sayımızı 172 bin 457'ye yükselttik." değerlendirmelerinde bulundu.

Gelinen nokta itibarıyla 2002'de 49 yıl olan hastanelerin ortalama yaşını, 13 yıla kadar düşürdüklerini dile getiren Memişoğlu, koğuş sistemini terk ederek yeni hastanelerde tek ya da 2 kişilik oda sistemini oluşturduklarını, 2002'de yüzde 6 olan nitelikli yatak oranını yüzde 82'ye çıkarttıklarını bildirdi. Aile Sağlığı, Sağlıklı Hayat ve Toplum Sağlığı merkezlerinden oluşan 1'inci basamak yatırım programında 1228 tesis bulunduğunu söyleyen Memişoğlu, bunlardan 261'inin inşaatının devam ettiğini; 776'sının proje ve arsa, 191'inin ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Bakan Memişoğlu, "2'nci ve 3'üncü basamakta ise 437 tesiste toplam 61 bin 168 yeni yatak ve 2 bin 574 yeni diş ünitesini hizmete almayı planlıyoruz. Bunlardan 178'inin inşaat çalışmaları devam ediyor. 223'ü proje ve arsa aşamasındayken, 36'sı ihale aşamasına gelmiştir." dedi. DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEKİ SAĞLIK ALTYAPISI Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini modernize ederek güçlendirdiklerinin altını çizen Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"138 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 41 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile hizmet veriyoruz. 2002 yılında 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 25 iken, bu sayı 2024 yılında 57'ye yükseldi. Asrın felaketi, büyük depremin yaşandığı bölgemizde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne, İskenderun, Payas, Nurdağı ve Oğuzeli Devlet hastaneleri olmak üzere toplam 1250 yatak kapasiteli 6 Acil Durum Hastanesini hizmete açtık.

Yıl sonuna kadar Altınözü, Erzin, Türkoğlu, Nurhak, Çelikhan devlet hastaneleri ve Kahramanmaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 824 yatak kapasitesine sahip 6 Acil Durum Hastanemizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1875 yataklı Gaziantep Şehir, 350 Yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk, 100 yataklı Adana Karşıyaka Devlet ve ellişer Yataklı Diyarbakır Çermik ile Osmaniye Bahçe devlet hastanelerinin inşaat çalışmalarını tamamladık."

Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet, Gaziantep 25 Aralık Devlet ek binası, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk, Nizip ve Düziçi devlet hastaneleri olmak üzere toplamda 1750 yatak kapasitesine sahip 5 hastaneyi daha 2025 yılında hizmete açarak depremden etkilenen illerde sağlık altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Memişoğlu, "Asrın felaketinden etkilenen bölgelerimizde yapımına hızla devam edilen 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir, 1000 yataklı Diyarbakır Kayapınar Şehir, 600 yataklı İskenderun Devlet hastaneleri gibi büyük projelerimizin yanı sıra artık ihale aşamasına geldiğimiz biner yataklı Kahramanmaraş ve Hatay Şehir hastanelerini de bu kapsama 2025 yılında dahil edeceğiz." bilgisini verdi.

"1600 YATAKLI HASTANEYİ YAKINDA HİZMETE ALACAĞIZ" Bakan Memişoğlu, bu yıl Türkiye genelinde toplam 3 bin 986 yatak kapasiteli 34 hastaneyi tamamlayarak vatandaşların istifadesine sunduklarını ifade ederek, yapım çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk, Niğde, Bartın ve Erzincan devlet hastaneleri olmak üzere toplam 1600 yataklı hastaneyi yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

Aydın, Samsun, Ordu ve Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez şehir hastaneleri ile Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Edirne Uzunköprü, Antalya Aksu ve Van Gevaş devlet hastaneleri gibi 2025'te tamamlamayı hedefledikleri 59 projeyle birlikte toplamda 8 bin 12 yatak ve 369 diş ünitesi kapasiteli sağlık tesislerini de vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Memişoğlu, "İnşaatı devam eden diğer şehir hastanelerimizi de tamamladığımızda 14 bin nitelikli yeni yatağı sağlık sistemimize kazandırmış olacağız. Proje çalışmalarını tamamladığımız Hatay, Kahramanmaraş ve Van şehir hastanelerinin yapım ihalesine önümüzdeki ay çıkıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, başta İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere deprem riskiyle karşı karşıya bulunan illerde de sağlık tesislerinin fiziki altyapısını güçlendireceklerini vurgulayarak, bu kapsamda İstanbul'da proje çalışmaları sürdürülen Haydarpaşa ve Siyami Ersek Sağlık Kampüsü ve Süreyyapaşa, Fatih Sultan Mehmet şehir hastaneleri ile Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastanelerinin ikinci faz yapım ihalelerini de 2025'te başlatacaklarını bildirdi.

İzmir'deki Tepecik, Atatürk, Bozyaka ve Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma hastanelerinin yenileme proje çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Memişoğlu, Kocaeli'de ise Darıca ve Derince Eğitim ve Araştırma hastanelerinin yatırım programına alınmasını teklif ettiklerini kaydetti. Bakan Memişoğlu, yatırım programlarında yer alan Seka Devlet Hastanesi ek bina projesini en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini vurgulayarak, Diyarbakır Yenişehir, Muğla, Konya ve Tokat Şehir hastanelerinin arsa ve proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.