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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı... | Son dakika haberleri

        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...

        Osmaniye'de bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti. Anne, kız ve kamyonet sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:52
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          Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki baba Yusuf Kırköse (39) ve kızı Fatma (9) hayatını kaybetti, anne Şahande ve oğlu Aybars (5) ile kamyonet sürücüsü Zekeriya K., yaralandı.

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          Kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi.

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          Yusuf Kırköse yönetimindeki otomobil, Zekeriya K.'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Her iki araçta sıkışanların bulundukları yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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          Otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı çıkarılan anne Şahande Kırköse ve oğlu Aybars ile yaralı kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

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          Hayatını kaybeden baba- kızın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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          Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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