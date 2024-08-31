Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
Osmaniye'de bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti. Anne, kız ve kamyonet sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki baba Yusuf Kırköse (39) ve kızı Fatma (9) hayatını kaybetti, anne Şahande ve oğlu Aybars (5) ile kamyonet sürücüsü Zekeriya K., yaralandı.
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Kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi.
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Yusuf Kırköse yönetimindeki otomobil, Zekeriya K.'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Her iki araçta sıkışanların bulundukları yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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Otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı çıkarılan anne Şahande Kırköse ve oğlu Aybars ile yaralı kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
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Hayatını kaybeden baba- kızın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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