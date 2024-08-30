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        Haberler Dünya İsrail istihbaratı, 7 Ekim'den aylar önce Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyarmış | Dış Haberler

        İsrail istihbaratı, 7 Ekim'den aylar önce Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyarmış

        İsrail basınına göre Şin-Bet, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan aylar önce Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyararak "savaşın an meselesi" olduğunu ancak günü veya saatini bilemeyeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:12
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        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
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        İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Gazze Şeridi'ndeki 7 Ekim saldırılarından aylar önce 23 Temmuz 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı öne sürüldü.

        İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ronen Bar, Gazze'deki 7 Ekim saldırılarından 76 gün önce Netanyahu ile "acilen" görüşmek istedi.

        Bar, Başbakan'a Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim'den aylar önce "Şimdi size çıkacak bir savaş konusunda uyarıda bulunuyorum" diyerek, söz konusu "somut tehdide" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Şin-Bet Direktörü, Netanyahu'ya sunduğu istihbarat detaylarında "baskın" veya "intifada" ifadelerini kullanmazken, "savaşın an meselesi" olduğunu ancak günü veya saatini bilemeyeceklerini söyledi.

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        ANA MUHALEFET LİDERİYLE DE BİR ARAYA GELDİ

        Şin-Bet Direktörü Bar, 23 Temmuz 2023'te Netanyahu ile toplantısının hemen ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştü.

        Bar'ın bir "savaşın yakın" olduğu konusundaki açıklama ve uyarılarına Lapid'in şaşırdığı kaydedildi.

        Lapid'in "Bunu Başbakan'a söyledin mi?" sorusuna ise Bar "evet" yanıtını verdi.

        NETANYAHU LAPİD'İ "YALANCILIKLA" SUÇLADI

        Ana muhalefet lideri Yair Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.

        Lapid, "(Hükümet) Gerçekten bilgilendirildi. Ben bilgilendirildim ve gördüğüm istihbarat bilgisi elbette başbakan ve bakanları tarafından da görüldü." demişti.

        Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den "bir ay önce ve hatta bir saat önce bile" herhangi bir uyarı almadığına yer verilerek, "Yair Lapid yine yalan söylüyor." denilmişti.

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        #israil
        #Netanyahu
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