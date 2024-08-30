İsrail istihbaratı, 7 Ekim'den aylar önce Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyarmış

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Gazze Şeridi'ndeki 7 Ekim saldırılarından aylar önce 23 Temmuz 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı öne sürüldü.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ronen Bar, Gazze'deki 7 Ekim saldırılarından 76 gün önce Netanyahu ile "acilen" görüşmek istedi.

Bar, Başbakan'a Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim'den aylar önce "Şimdi size çıkacak bir savaş konusunda uyarıda bulunuyorum" diyerek, söz konusu "somut tehdide" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bar'ın bir "savaşın yakın" olduğu konusundaki açıklama ve uyarılarına Lapid'in şaşırdığı kaydedildi.

Şin-Bet Direktörü Bar, 23 Temmuz 2023'te Netanyahu ile toplantısının hemen ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştü.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu'ya sunduğu istihbarat detaylarında "baskın" veya "intifada" ifadelerini kullanmazken, "savaşın an meselesi" olduğunu ancak günü veya saatini bilemeyeceklerini söyledi.

Lapid, "(Hükümet) Gerçekten bilgilendirildi. Ben bilgilendirildim ve gördüğüm istihbarat bilgisi elbette başbakan ve bakanları tarafından da görüldü." demişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den "bir ay önce ve hatta bir saat önce bile" herhangi bir uyarı almadığına yer verilerek, "Yair Lapid yine yalan söylüyor." denilmişti.