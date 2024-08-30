Şehrin batı yakasında çetelerle bağlantılı şiddet olayları da yaygındır ve burada cinayetler, silahlı çatışmalar ve diğer suçlar şehir sakinleri için önemli bir risk oluşturmaktadır. Cape Town'da turistlerin bile yakalanıp öldürüldüğü bildirilmiş ve şehir İngiltere gibi ülkelerde 'gidilmemesi gereken bölge' olarak etiketlenmiştir.