Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğaın, burada yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

"Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla görevini yerine getiriyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer bugün Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şunları söyledi:

Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

Ecdadın dört asır boyunca barış, huzur ve esenlik içerisinde yönettiği Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz.

Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Büyük Zafer'in mimarı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Her bir üyesi milletin öz evladı olan ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman iftihar ettik ve ediyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde tertiplenecek büyük zaferin 122. yıldönümünü heyecanını birlikte yaşayacağız. Ağustos ayını muhteşem bir zaferin coşkusuyla uğurlayacağız. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin diyorum.