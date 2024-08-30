REKLAM advertisement1

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğaın, burada yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

"Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla görevini yerine getiriyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer bugün Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şunları söyledi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız. Anadolu'yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek de zordur. Burası rehaveti, zayıflığı, tembelliği, ataleti, boş vermişliği kaldırmaz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

Ecdadın dört asır boyunca barış, huzur ve esenlik içerisinde yönettiği Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Büyük Zafer'in mimarı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Her bir üyesi milletin öz evladı olan ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman iftihar ettik ve ediyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde tertiplenecek büyük zaferin 122. yıldönümünü heyecanını birlikte yaşayacağız. Ağustos ayını muhteşem bir zaferin coşkusuyla uğurlayacağız. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin diyorum.

"BÜYÜK BAŞARILARA, ZAFERLERE İMZA ATIYOR" Bugün ordumuzun en güçlü kalelerinden olan Kara Harp Okulumuzdan yetişen nice vatan evlatları terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar çok büyük başarılara, zaferlere imza atıyor. TSK cesur, disiplinli ve fedakâr mensuplarıyla dünyanın en saygın orduları arasında yer alıyor. Bugünkü törenimizde bunu bir adım öteye taşıyoruz. REKLAM Kara Harp Okulumuzdan bu yıl 14 farklı ülkeden gelen misafirlerimiz olmak üzere toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Her bir teğmenimizi tebrik ediyor tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı en güzel şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı tebrik ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırdığımız harp okullarımızın kalitesi sürekli yükseliyor.

"ALLAH'IN İZNİYLE FIRSAT VERMEYECEĞİZ" Bu dönemde 141'i yabancı 9 bin 909 kardeşimiz Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Görev yapan subay ve astsubaylarının yarısı Milli Savunma Üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi olabilecek en az hasarla atlattık. Ordumuzun toplum nazarındaki itibarı açısından değil personel, eğitim, imkan ve yetenekler bakımından eksikliklerini giderdik. Ne yapılmaya çalışıldığının gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna fırsat vermeyeceğiz. Herkesi emeklerinden dolayı tebrik ediyor, Rabbim başarılarınızı daim eylesin diyorum. Aziz milletimizi diğer toplumlardan ayıran bazı muazzam vasıflar vardır. Bunların en başında adeta bizimle özdeşleşmiş olan ordu millet bulunur. Devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar.

"BURASI REHAVETİ, ATALETİ KALDIRMAZ" Nesilden nesile aktarılan askerlik milletimiz için meslekten ziyade din, vatan, devlet ve bayrak için namus borcu olarak görülmüştür. Köklü maziye sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kodlarında bu anlayış hakimdir. Ordumuz ayrıca bir şeref payesi olarak onurla taşıdığı ay yıldızlı bayrakla dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için umut kaynağıdır. İnşallah bu akşam külliyedeki programımızda yurt dışında bayrağımızı gururla dalgalandıran askerlerimizle paylaşacağız. En basit zaafiyet göstergesi bile milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakabilir. Gabar'da teröristleri gömdüysek, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek zordur. Burası rehaveti, tembelliği, ataleti, boş vermişliği kaldırmaz.Bölgemizdeki, gönül coğrafyamızdaki hadiselere kulaklarımızı tıkarsak kendimizi kandırmış oluruz.

"GAZİ NİÇİN BİNGAZİ'DEYDİ?" Ecdadın 4 asır boyunca barış, huzur ve esenlik içinde yönettiği Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz? Gazi Mustafa Kemal'in düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına nasıl gözümüzü kapatabiliriz. İstanbul'la Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir? Gazze'yi Gaziantep'ten kim kopartabilir? 1 asır önce Çanakkale'de yanana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Her kim 'bize ne Gazze'den, Kudüs'ten, Filistin'den' diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi niçin Bingazi'deydi. Bingazi'ye niye gitmişti? Niye orada mücadele etmişti? Hepsi bu vatan aşkıyla devam eden ruhun, heyecanın adımıydı. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometreye hapsetmeye çalışıyorsa gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

"SİZLERE GÜVENİYORUM" Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu tüm dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize sadakatla hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Muazzez ve mukaddes görevinizi yerine getirirken gerektiğine şehadet şerbetini içmekte tereddüt göstermeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Sizlere güveniyorum, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin duyuyorum. Yeni görev yerlerinizde Mevla'dan başarılar diliyorum. 1500 kişi kapasiteli camimizin Kara Harp Okulumuz'a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Hava Harp Okulu camimizi yarın hizmete vereceğiz. Camilerimizin okullarımıza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.