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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir Rus'a ait olduğu öğrenilen ICE isimli mega bir yat ile Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan'ın sahibi bulunduğu AMEY lüks motoryatın çarpışması kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydan geldi. 90 metre uzunluğundaki ICE isimli mega yat, AMEY isimli lüks motoryata arkadan çarptı.

HASAR MEYDANA GELDİ Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi.

TAHLİYE EDİLDİLER REKLAM Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, AMEY isimli motoryattakileri tahliye ederek botlara aldı.