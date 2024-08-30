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        Haberler Gündem Faciadan dönüldü! Bodrum'da megayat motoryatı adeta ezip geçti - Öne çıkan haberler

        Bodrum'da megayat motoryatı adeta ezip geçti

        Muğla'nın turistik beldelerinden Bodrum'da yüreklerin ağza geldiği an! Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:38
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        Bodrum'da faciadan dönüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir Rus'a ait olduğu öğrenilen ICE isimli mega bir yat ile Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan'ın sahibi bulunduğu AMEY lüks motoryatın çarpışması kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydan geldi. 90 metre uzunluğundaki ICE isimli mega yat, AMEY isimli lüks motoryata arkadan çarptı.

        HASAR MEYDANA GELDİ

        Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi.

        TAHLİYE EDİLDİLER

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        Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, AMEY isimli motoryattakileri tahliye ederek botlara aldı.

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        #BODRUM
        #haberler
        #mega yat
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