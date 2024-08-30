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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Eylül'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:04
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        • 1

          Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

          Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

        • 2

          Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

        • 3

          Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

        • 4

          Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

        • 5

          1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

          Roma'nın rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

          Frankfurt'un rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

          Rangers'ın rakipleri: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

          Slavia Prag'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

          Porto'nun rakipleri: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

          Tottenham'ın rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

          Lazio'nun rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

          Ajax'ın rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

        • 6

          2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

          Ferençvaroş'un rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

          Maccabi'nin rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

          PAOK'un rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

          Braga'nın rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

          Sociedad'ın rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice

          Olympiakos'un rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

          AZ Alkmaar'ın rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

          Lyon'un rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

        • 7

          3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

          Union SG'nin rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente

          Ludogorets'in rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

          Malmö'nün rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

          Dinamo Kiev'in rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

          Midtjylland'ın rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

          Qarabağ'ın rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

          Bodo/Glimt'in rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

        • 8

          4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

          Viktoria Plzen'in rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

          Hoffenheim'ın rakipleri: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht

          Twente'nin rakipleri: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice

          Elfsborg'un rakipleri: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao

          Athletic Bilbao'nun rakipleri: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş

          Anderlecht'in rakipleri: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS

          FCSB'nin rakipleri: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim

        • 9

          İŞTE YENİ FORMAT

          UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

          Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

        • 10

          36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

          - Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrıldı

          - Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşti

          - Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

          - 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

          - Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

          - 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

          - Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

        • 11

          MAÇ TAKVİMİ

          İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

          Ligde maç takvimi şöyle:

          1. maçlar: 25-26 Eylül

          2. maçlar: 3 Ekim

          3. maçlar: 24 Ekim

          4. maçlar: 7 Kasım

          5. maçlar: 28 Kasım

          6. maçlar: 12 Aralık

          7. maçlar: 23 Ocak 2025

          8. maçlar: 30 Ocak 2025

          Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

          Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

          Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

          Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

          Final: 21 Mayıs 2025

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