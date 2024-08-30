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İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber istiklalimizin, Cumhuriyet'imizin nasıl sağlam temellere oturduğunun, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar." dedi. REKLAM

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in tören aracının üzerinden birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Nil Genç "Akdeniz", Ayberk Efe Erdem ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden törende daha sonra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmi geçit yapıldı. Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi. REKLAM

ANTALYA Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Resmi geçidin düzenlendiği programda Şahin ve Böcek, araçtan vatandaşları selamladı. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

MUĞLA Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. REKLAM Vali Akbıyık, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra valilik makamında Vali Akbıyık, Aras ve milletvekilleri, vatandaşlar ve kurum temsilcileri ile bayramlaştı. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı. Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

ISPARTA Isparta'da tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamladı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve tören birliklerinin geçişinin ardından sona erdi.

BURDUR Burdur'da da tören, Vali Türker Öksüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. REKLAM

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstasyon Meydanı’nda devam etti. Burada askeri araca binen Vali Çeber, katılımcıları selamladı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu. Askeri zırhlı araçların da yer aldığı geçiş töreniyle program sona erdi.

ŞANLIURFA Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti. Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi. REKLAM

KAHRAMANMARAŞ 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şeyhadil Mezarlığındaki Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

MALATYA Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çelenk sunuldu. Anıt önündeki törenin ardından Yavuz makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti. REKLAM İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er askeri araçtan alandakileri selamladı. Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

ADIYAMAN Adıyaman Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, valilik makamında kabulle son buldu. KİLİS Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı. Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

İZMİR İzmir'deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunulmasının ardından Vali Süleyman Elban, Valilik makamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında ise Vali Elban, Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçit töreniyle halkın bayramını kutladı. REKLAM Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

AYDIN Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Üsteğmen Seyfeddin Özden'in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi sunuldu. Gösterinin ardından Vali Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti. Programa aralarında AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz'un da yer aldığı belediye başkanları, siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı.

DENİZLİ Denizli Valiliği önündeki törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Coşkun ve Çavuşoğlu, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi gerçekleştirildi. Törene vatandaşların yanı sıra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban da katıldı.

MANİSA Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulduğu kutlamalar kapsamında Vali Enver Ünlü, makamında tebrikleri kabul etti. Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okundu. REKLAM Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, tüfekli gösteri sundu. Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

UŞAK Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekipleri dans gösterileri sundu. Program, tören geçişiyle sona erdi. VAN Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. REKLAM Bando takımının yer aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. HAKKARİ Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu. BİTLİS Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. MUŞ Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. REKLAM KAYSERİ Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı. Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu. NEVŞEHİR Nevşehir'deki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Gazi Ortaokulu ile 75. Yıl İlkokulu halk oyunu ekibi gösteri sundu. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı. Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

SİVAS Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı. Şimşek, Mutlu ve Uzun daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Şimşek, Mutlu ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı. Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve il protokolü de katıldı. NİĞDE Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Çelik, Özdemir ve Yetiş katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bor Garnizon Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Gülsever Tohan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. REKLAM Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti. KIRŞEHİR Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kırşehir Valiliğinde tebriklerin kabulü gerçekleşti ve valilik önünde tören düzenlendi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Garnizon Komutanı Albay Erdinç Dinçer ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı. Binbaşı Erdem Barış Alatekin günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliğinin gösterisi ve Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konserinin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

YOZGAT Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı. REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Üsteğmen Mutlu Erdoğan konuşma yaptı. Öğrenci ve askerler şiir okudu, komandolar gösteri sundu. Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

KIRIKKALE Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı. KONYA Konya'daki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ferit Paşa Caddesi'nde devam eden törende, Vali Vahdettin Özkan, askeri araçla halkı selamladı. Yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler yaptı. REKLAM Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

KARAMAN Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların bayramını kutladı. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Jandarma Komando Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

AKSARAY Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zafer olduğunu söyledi. REKLAM Türkiye'nin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti. Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'daki törenler kapsamında da Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan, 42 ve 47'nci alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, ilçeye bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İscehisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Giresun Federasyonu tarafından şehitlik anıtına, çelenk sunuldu. Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu program, Giresun Kültür Evi'nin gezilmesinin ardından sona erdi. REKLAM Törene, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, Giresun Federasyonu Başkan Yardımcısı Zafer Tahmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. EDİRNE Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

KIRKLARELİ Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu. Üsteğmen Göktuğ Topsakal'ın yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu. REKLAM Daha sonra Kırklareli Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ekiplerince hazırlanan zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da törenler Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi. BURSA Bursa'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlamaları, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Caddesi'ndeki törende ise Vali Ayyıldız, Tümgeneral Ünsal ve Belediye Başkanı Bozbey, aracın üzerinden halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, resmigeçitle sona erdi. REKLAM

ESKİŞEHİR Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Vali Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende, Vali Aksoy ve Belediye Başkanı Ünlüce askeri araçtan halkı selamladı. Hava Pilot Binbaşı Tuğrul Yener'in Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasının ardından Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu.

BALIKESİR Balıkesir'de ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kuvayımilliye Meydanı'ndaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Ustaoğlu, Akın ve Duman, vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. REKLAM Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu, günün önemine dair konuşma yaptı. Tören, şiirlerin okunması, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi, jandarma komandolar ve vatandaşların birlikte sergilediği halk oyunlarının ardından geçit töreniyle sona erdi.

ÇANAKKALE Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandaki tören sona erdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, denizde su gösterisi yaptı. KÜTAHYA Kütahya Zafer Meydanı'nda Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Işın, makamında tebrikleri kabul etti.

BİLECİK Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreninin ardından Vali Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti. Vali Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Tören mangası tarafından saygı atışının yapıldığı tören, Aygöl'ün şehitlik defterini imzalamasıyla tamamlandı.

SAKARYA Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Valilik'te tebrikler kabul edildi. REKLAM Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden törende, Vali Karadeniz, Baş ve Alemdar, katılımcıları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Üsteğmen Latif Altun günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

KOCAELİ Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz İstihbarat Yarbay Serkan Delen, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi. REKLAM Ayrıca kutlamalar kapsamında "TCG Poyraz" hücumbotu, İzmit Yat Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Ziyaretçileri karşılayan mihmandarlar, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi. ZONGULDAK Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Valilik'te tebrik töreni gerçekleştirildi. Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıları selamladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı'nın konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Karadeniz Ereğli'den bisikletle gelen sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Türk bayrağı, Vali Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Tören sonunda kortej geçişi yapıldı, il protokolü hatıra fotoğrafı çektirdi. REKLAM KARABÜK Karabük'te Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yavuz Çörek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul etti. Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu. Törende şiir okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi. BOLU Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kent meydanında gerçekleştirilen tören, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki mehter takımı ile halk oyunu ekibi tarafından gösteri sunuldu. REKLAM Vali Kılıç tarafından yurt içinde ve yurt dışında başarı gösteren sporculara hediyeler takdim edildi. Sporcuların gösterisinin ardından Bolu 2. Komando Komutanlığında görevli komandoların da yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı. BARTIN Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Arslan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi.​​​​​​​ REKLAM

DÜZCE Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Tetik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Vali Aslan, makamında tebrikleri kabul etti. Valilik meydanında devam eden etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Daha sonra, Düzce Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu. Düzce Belediyesi mehter ekibinin gösteri sunduğu program, kortej geçişinin ardından sona erdi.

ERZURUM Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, kutlama mesajları okundu. Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu, mehteran takımı marşlar çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

ERZİNCAN Erzincan'daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Ataç ve Aksun, valilikte tebrikleri kabul etti. Ordu Caddesi'ndeki törende de Aydoğdu, Ataç ve Aksun, aracın üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı. REKLAM AĞRI Ağrı'da tören, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Mustafa Koç, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve beraberindekiler Hava Şehitliği Anıtı'na karanfil bıraktı, dua etti. Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından adliye önünde devam eden programda, Vali Koç, programa katılan askerler, protokol ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı. Çeşitli etkinliklerin yapılıp geçit töreniyle sona eren programın ardından şehitlik ziyareti yapılarak mezarlara karanfil bırakıldı.

ARDAHAN Ardahan'daki törenler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ile halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

KARS Kars'ta tören, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na protokol tarafından, çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ile halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, mahalli ve Kafkas halk oyunları gösterisinin yapıldığı program, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığının gösterisinin ardından tören geçişi ve araç korteji ile son buldu. REKLAM IĞDIR Iğdır'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti. Burada, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, askeri personeli ve vatandaşı selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, şiirlerin okundu, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı. Program, geçit töreniyle son buldu. TUNCELİ Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Atatürk Stadı’nda devam eden kutlama programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile kick boks ve köpekli tim gösterileri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos ile ilgili kutlama mesajının okunduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin yapılmasıyla sona erdi. REKLAM Kentin Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi. SAMSUN Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlamalar Sahil Yolu'nda devam etti. Buradaki etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı. Daha sonra Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi. Garnizon Komutanlığına bağlı komando birliklerinin yemininin ardından geçit töreni yapıldı. TOKAT Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende şiirler okunması ve halk oyunu gösterisinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. REKLAM AMASYA Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

SİNOP Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Komando birliği tarafından gösteri sunulan tören, tören geçişi ile son buldu. ÇORUM Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Vali Zülkif Dağlı, Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Vali Dağlı, Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden törende vatandaşların bayramını kutladı. REKLAM Çorum Belediyesi ekiplerinin halk oyunları ve mehter gösterisi sunduğu etkinlikte komandolar, ay-yıldız koreografisi oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yıl içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi. KASTAMONU Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Burada Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu. Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü. Program, tören geçişiyle sona erdi. REKLAM

TRABZON Trabzon'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı. Vali Yıldırım, daha sonra makamında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Kutlamalara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programla devam edildi. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi. ORDU Ordu'daki kutlamalar ise Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer İleri ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı. Valilik makamındaki tebrik töreninin ardından kutlamalara yağış nedeniyle Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam edildi. Program, tören geçişiyle sona erdi. RİZE Rize'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutanı Albay Ferit Yüksel ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile tamamlandı. Gösteriler ve geçit töreni, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. BAYBURT Bayburt'taki tören ise Kent Meydanı'nda yapıldı. Vali Mustafa Eldivan, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçaslan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı. Vali Eldivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler ise şiir okudu. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi. ARTVİN Artvin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalar, Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in, Artvin Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. REKLAM Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Üsteğmen Kadir Erler, yaptı. 30 Ağustos zaferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını teşkil ettiğini belirten Erler, 30 Ağustos zaferinin 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve halkoyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle tamamlandı. GÜMÜŞHANE Gümüşhane'deki tören Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Vali Alper Tanrısever, Garnizon Komutanı Albay Recai Öztürk ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üsteğmen Şeyda Ertürk, konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu kutlamalar, Vali Tanrısever'in makamında tebrikleri kabulü ile tamamlandı. GİRESUN Giresun'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı. REKLAM Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu ve zafer şarkılarının seslendirildiği törende, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi. Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

DİYARBAKIR Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Valilik önünde devam eden törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacer Kurt, halkı selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri, bando ekibi müzik dinletisi sundu. REKLAM Tören, helikopter ve birliklerin geçişiyle sona erdi.

ŞIRNAK Şırnak Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Vali Cevdet Atay, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda süren törende, öğrenciler Türk bayraklarıyla yürüdü, gösteriler sundu, şiirler okudu. Piyade Binbaşı Kadir Kalay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi. BATMAN Batman Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Ekrem Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, araçla halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Havacı Üsteğmen Hasan Oral, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu. REKLAM Program, geçit töreninin ardından sona erdi. BİNGÖL Bingöl Valiliği önündeki törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 49. Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Alper Akbaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. SİİRT Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Kemal Kızılkaya'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, Garnizon Komutanlığı Şehitliği ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı. Vali Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törene katılanları selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ve tekvando gösterisi sunuldu. REKLAM Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi. ELAZIĞ Elazığ Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Numan Hatipoğlu, makamında tebrikleri kabul etti. Gazi Caddesi'nde süren programda, Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla halkı selamladı. Törende, mehter takımı, halk oyunları ekibi, jandarma komando timleri ve jandarma narkotik köpek timi gösteriler sundu, şiirler okundu. MARDİN Mardin'de Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu tören, birliklerin geçişiyle son buldu. REKLAM