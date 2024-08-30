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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - UEFA ülke puanı neden önemli ? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Avrupa'da play-off turunun ardından ülke puanı da değişti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray bu sonucun ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam etme hakkı kazandı. Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 ile geçerek adını lig etabına yazdırdı. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i eleyerek lig etabı biletini aldı. Trabzonspor ise St. Gallen'e seri penaltı atışları kaybederek Avrupa'ya erken veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:57
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        • 1

          Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında... Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti. Peki 2024-2025 sezonunda son durum nasıl? İşte detaylar...

        • 2

          Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya. Yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına yüksek katkı yapıp Türkiye'yi geçti.

        • 3

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 4

          İşte UEFA ülke puanı sıralaması

          1- İngiltere - 89,303

        • 5

          2- İtalya - 79,231

        • 6

          3- İspanya - 74,275

        • 7

          4- Almanya - 71,910

        • 8

          5- Fransa - 59,093

        • 9

          6- Hollanda - 54,900

        • 10

          7- Portekiz - 50,616

        • 11

          8 - Belçika - 44,600

        • 12

          9- Çekya - 38,850

        • 13

          10- TÜRKİYE - 36,100

        • 14

          11- Norveç - 31,500

        • 15

          13- Avusturya - 31,000

        • 16

          13- İsrail - 30,625

        • 17

          14- İsviçre - 29,975

        • 18

          15- Yunanistan - 29,500

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