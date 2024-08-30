UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da play-off turunun ardından ülke puanı da değişti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray bu sonucun ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam etme hakkı kazandı. Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 ile geçerek adını lig etabına yazdırdı. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i eleyerek lig etabı biletini aldı. Trabzonspor ise St. Gallen'e seri penaltı atışları kaybederek Avrupa'ya erken veda etti
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Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında... Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti. Peki 2024-2025 sezonunda son durum nasıl? İşte detaylar...
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Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya. Yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına yüksek katkı yapıp Türkiye'yi geçti.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 89,303
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2- İtalya - 79,231
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3- İspanya - 74,275
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4- Almanya - 71,910
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5- Fransa - 59,093
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6- Hollanda - 54,900
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7- Portekiz - 50,616
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8 - Belçika - 44,600
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9- Çekya - 38,850
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10- TÜRKİYE - 36,100
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11- Norveç - 31,500
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13- Avusturya - 31,000
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13- İsrail - 30,625
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14- İsviçre - 29,975
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15- Yunanistan - 29,500
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