Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı! | Son dakika haberleri

        Orman yangınlarının ardından kış uyarısı: Kapıdaki tehlike arttı!

        Orman yangınlarının ardından son dönemde can kayıplarına da neden sel tehlikesi riskinin arttığı belirtildi. Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir'de yaşanan büyük yangınların ardından çıplak kalan sahaların kış aylarında bölge için büyük risk oluşturduğu kaydedildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, "Karşıyaka'daki yanan orman alanları öncesinde var olan bitki örtüsü, yağış sonrası yüzeysel akışı yavaşlatıyor ve tutuyordu. Böylelikle de sele dönüş riskini azaltıyordu. Yangından sonra orada çıplak bir arazi kaldı. Kışın bu çıplak arazide sel olaylarıyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Prof. Eşen, sele karşı "su hasadı" önlemini önerip, detayları anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel iklim değişikliğiyle yağış yetersizliği, su kıtlığı ve orman yangınları son günlerde sıkça tartışılırken, yangın sonrası alanların ağaçlandırma çalışmaları gündeme geldi.

        • 2

          Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir'de yaşanan büyük yangınların ardından çıplak kalan sahalarda sel tehlikesi de arttı.

        • 3

          İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, "Sıcaklıkların artmasının ardından şiddetlenen kuraklık ile orman yangınlarını daha sık görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde de İzmir'de büyük bir yangın yaşadık, büyük bir alan tahrip oldu ve geriye çıplak bir arazi kaldı. Dolayısıyla önceliklerimiz, zarar gören alanın tekrar ağaçlandırılması. Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda hemen etüt çalışmalarına başladı. Ancak önemli olan nokta ise yangından zarar gören sahalara birtakım farklı yöntemler ile yaklaşmak. İklim krizi ile farklı bir çağda yaşamaya başladık ve artık bu yeni duruma uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

        • 4

          Prof. Dr. Derya Eşen, "Yeni yöntemlerden en önemlisi, yağmur sonrası yüzeysel akışın yavaşlatılarak depolandığı, hasat edildiği ve bitkinin kullanımına sunulduğu 'su hasadı' yöntemleri. Su hasadı eski dönemlerde de kullanılmış ve başarı sağlanmış bir yöntem olarak karışımıza çıkıyor. İKÇÜ Orman Fakültesi olarak yanan sahalarda toprağı baklava ya da hilal olarak adlandırdığımız şekilleri uygulayarak, tekrar hayata döndürülmesi ve gerek ormancılığa gerekse tarıma, peyzaja kazandırılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

        • 5

          Su hasadı yöntemlerinin, yüzeysel akışla toprağın üzerinden akıp giden suyu depolayarak bitkinin kullanımına sunduğunu ve ayrıca yaşanacak aşırı yağışlar sonrasında sel oluşumunun önüne geçilebileceğini belirten Prof. Dr. Eşen, "Baklava ve hilal setlerde, bitkiler geleneksel yöntemlerin uygulandığı sahalara göre çok daha iyi bir yaşama yüzdesi ve büyüme sergiliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda yangın sonrası karşımıza çıkacak sorunlardan bir tanesi de sel olacak. Çünkü iklim değişikliği ile yağışlar artık düzensiz ve aşırı oluyor. Karşıyaka'daki yanan orman alanları öncesinde var olan bitki örtüsü, yağış sonrası yüzeysel akışı yavaşlatıyor ve tutuyordu. Böylelikle de sele dönüş riskini azaltıyordu. Yangından sonra orada çıplak bir arazi kaldı. Kışın bu çıplak arazide sel olaylarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ancak uygulanacak su hasadı yöntemleri, toprağa kısa zamanda ve fazla miktarda düşen yağış sonrası oluşacak yüzeysel akışı yavaşlatıp, suyu depolayarak sel oluşmasını engelleyebilir" şeklinde konuştu.

        • 6

          Yanan alanlarda dikilecek ağaç türlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Eşen, "Yöremize uygun türlere ve geniş yapraklı ağaçlara öncelik verilmesi daha iyi olacaktır. Çünkü geniş yapraklı türler, iğne yapraklı türlere göre bir nebze yangına daha dirençli oluyorlar. Ilgın, erguvan, çitlembik, sandal, keçiboynuzu, meşe, dar yapraklı dişbudak, akasya ve iğde gibi elimizde bol miktarda hem kuraklığa dayanıklı hem de peyzaj değeri olan birçok doğal tür seçeneği var. Ayrıca burada yapacağımız ağaçlandırmalarda birtakım tampon zonlar kullanmak gerekiyor. Örneğin ormanların arasında ağaçlandırmalar sırasında yanıcı maddenin bulunmadığı 'yangın emniyet şeritleri' ile yangının ilerleme hızı düşecektir. Böylece bir alanda meydana gelen yangının diğer alana sıçramasını azaltabiliyoruz. Bir diğer önemli konu ise 'malç' kullanımı. Malç ile kaplanan toprakta suyun buharlaşması azalıyor ve toprağın nemini ve bitki büyümesini artırıyor ayrıca yangın riskini düşürüyor" dedi.

        • 7

          Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklıkların daha da şiddetleneceğini belirten İKÇÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Toprak ise "Kuraklığın etkisiyle mevcut ağaçlandırmalardaki bazı sorunlu alanlarda, dikilen ağacın tutma başarılarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu duruma karşın 'V şeklinde mikro havzalar' yöntemi ile ilgili bir çalışma yaptık. Bu yöntemle de verimin elde edilemediği alanlarda çok iyi başarı sağladık. Böylelikle geleneksel yöntemlerle teraslara dikilen fidanların tamamı kururken, 'V şeklinde mikro havzalar' yöntemi ile dikilen ağaçlandırmalarda yüzde 80-90 oranında başarı elde ettik. Son zamanlarda Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleşmiş olan orman yangınlarının ardından, tahrip olan alanlarda yeniden bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor ve bazı alanlarda sorunlu oluyor. Ağaçlandırmalarda problemler olabiliyor. Su kıtlığı neticesinde de başarısızlıklara neden olabiliyor. Türkiye'de uyguladığımız 'V şeklinde mikro havzalar' yöntemi ile ağaçlandırmada başarılar elde edebiliriz ve yangına dirençli ormanlar kurabiliriz" diye konuştu.

        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        Habertürk Anasayfa