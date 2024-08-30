30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! 1155 rakımlı tepede beyaz bayrak

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü. İşgal altındaki Anadolu topraklarındaki son askerin 26 Ağustos’ta başlayan ve 9 Eylül’de İzmir’den denize dökülmesiyle sona eren Büyük Taarruz’un büyük zaferinin yıldönümü.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için gizli olarak Haziran 1922'de hazırlıklarına başlanan ve 26 Ağustos sabahı harekete geçilen Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştı.

“Vakit geçtikçe muharebe daha büyük bir şiddet kesbediyordu. Düşmanın iyi tarassut alâtına malik (gözlem aletlerine sahip) olması, topçusunun endahtını (atışını) gayet isabetli icra ettiriyordu. Birçok yüksek mevkilerimiz iki mütekabil istikametten topçu ateşine maruz kalıyordu. Bu ise mezkûr mevkileri işgal edenlerin bir cenahtan diğerine ve diğerinden berikine tebdili mevki etmelerine sebebiyet veriyor. Birçok bataryalarımız ateş açmak vaziyetine geldikten bir dakika sonra iskât ve tahrip ediliyordu. Vesait-i nakliye ve otomobiller büyük tahribata uğruyordu. Askerler ise düşman topçusunun ateşi altında eziliyordu.”

“13’üncü fırka kumandanı emri altındaki kuvvetlere “Ateş ve ileri” emrini verdiği zaman efrat, nahak yere kurban edilmekte olduklarını ve artık harp etmeye mecalleri kalmadığını bağırarak emre ademi itaat gösteriyorlardı ve zabıttan aleyhine küfürler savuruyorlardı. Aynı zamanda borazan hiçbir emir almamış iken efradın teşviki üzerine “Ateş kes” emrini çalmıştı. Ben o zaman ileri atılarak askerlerin beni takip etmelerini teklif ettim ve tepeye çıkmak için efradın başına geçtiğimi söyledim. Bu teklifim de efradın itaatsizliğiyle karşılandı.”

“2’nci Kolordu erkanı harbiye reisi, hiçbir ferdin harbetmek istemediğini ve efradın zabitanı tehdit etmekle olduklarını söyledi. O zaman askerleri sattı harbe getirmek hususuna ikna etmeye tekrar çalıştım. Buna mukabil efrat derhal ateşin kesilmesini istedi. Böyle bir vaziyet ve her türlü mütalaanın artık mümkün olmadığına dair zabitanın müttefik fikri karşısında kalarak 1155 rakımlı tepeye üzerine beyaz bayrak çekilmesini kabul ettim.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: BU MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKTAN EN BÜYÜK SAADETİ HİSSEDİYORUM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Atatürk, Büyük Taarruz’un hemen akabinde TBMM’yi bilgilendirmek için 4 Eylül 1922 tarihinde yaptığı konuşmada Büyük Taarruz hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu harekât başlamadan evvel, yani en son gün başta buluna zevat ile birbirimize dedik ki; ‘Taarruz edeceğiz, bilâfâsıla (aralıksız) takip edeceğiz ve düşmanı imha ederek, nihayet behemehal muvaffak olacağız.’ Bu kanaate sahip olmayanlar da vardı. Bu kanaate sahip olmayanlar değil, ordumuzun yerinden kımıldayamayacağını ve taarruz kabiliyetinden mahrum olduğunu zehabına kapılan bazı kimseler de vardı, belki de bu zehap ve bu sözlerin telaffuz edilmiş olması düşmanlarımızı çok ümitlendirdi. Bu itibarla o sözler belki de isabet oldu. Bugün tahakkuk eden neticenin tarihimize kuvvetle şerefbahş (şeref veren) olmasına delalet etmiş olduklarından dolayı onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım gelir.

Bu Anadolu zaferi tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi (dirilten, canlandıran) bir kuvvet olduğunun en güzel bir misali olarak kalacaktır. Milletimiz tek bir adam gibi, gösterdiği sarsılmaz vahdet ve gayret sayesinde bu muvaffakiyeti ihraz (başarı kazanmıştır) etmiştir. Bu hareketi yapan bir ordunun babalarından ve analarından ibaret olan milletimiz bütün cihana karşı en yüksek mevkii hürmeti ve mevkii izzeti kazanmıştır. Milletimizin bununla biperva iftihar edebilir. Bu en kuvvetli şeraitle hakkıdır ve ben böyle bir milletin aziz bir ferdi olmaktan en büyük saadeti hissediyorum.”