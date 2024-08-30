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        Haberler Gündem Güncel Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü | Son dakika haberleri

        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Murat Dürüst, evi terk eden 52 yaşındaki eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşı ile döverek öldürdü. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu zanlı, gözaltına alındı. Tutuklanan kocanın ifadesi de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:42
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          Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından vahşice katledildi.

          Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

        • 2

          55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı.

          Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı.

        • 3

          Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

          Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

        • 4

          Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti.

          Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Murat Dürüst gözaltına alındı.

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          KATİL KOCANIN İFADESİ

          Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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