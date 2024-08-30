Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair paylaşımda bulundu
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TÜRKAN ŞORAY
Ata’m sana minnetle... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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FİLİZ AKIN
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
- 3
HÜLYA KOÇYİĞİT
“Zafer; “Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise “başaracağım” diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir” demiş Ata’mız…
Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.
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- 4
CEM YILMAZ
- 5
YILMAZ ERDOĞAN
- 6
DEMET AKBAĞ
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- 7
EDİZ HUN
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
- 8
HÜLYA AVŞAR
- 9
MURAT BOZ
30 Ağustos Zafer’ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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İBRAHİM BÜYÜKAK
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olan büyük zaferin 102'nci yılını yürekten kutlarım. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun…
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ESER YENENLER
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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- 13
DERYA ULUĞ
Zaferin ruhunu yaşatan tüm kahramanlarımızın bağımsızlık mücadelesini gururla anıyor, bayramınızı kutluyorum.
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ŞAHAN GÖKBAKAR
- 15
İBRAHİM TATLISES
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
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- 16
DEMET AKALIN
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve sevgiyle anıyoruz.
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ÖZCAN DENİZ
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.