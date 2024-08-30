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        Haberler Magazin Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:51
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        • 1

          TÜRKAN ŞORAY

          Ata’m sana minnetle... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        • 2

          FİLİZ AKIN

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        • 3

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          “Zafer; “Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise “başaracağım” diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir” demiş Ata’mız…

          Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

        • 4

          CEM YILMAZ

        • 5

          YILMAZ ERDOĞAN

        • 6

          DEMET AKBAĞ

        • 7

          EDİZ HUN

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        • 8

          HÜLYA AVŞAR

        • 9

          MURAT BOZ

          30 Ağustos Zafer’ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        • 10

          İBRAHİM BÜYÜKAK

        • 11

          AYŞEGÜL ALDİNÇ

          Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olan büyük zaferin 102'nci yılını yürekten kutlarım. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun…

        • 12

          ESER YENENLER

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

        • 13

          DERYA ULUĞ

          Zaferin ruhunu yaşatan tüm kahramanlarımızın bağımsızlık mücadelesini gururla anıyor, bayramınızı kutluyorum.

        • 14

          ŞAHAN GÖKBAKAR

        • 15

          İBRAHİM TATLISES

          30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        • 16

          DEMET AKALIN

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

        • 17

          ÖZCAN DENİZ

          30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

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