HÜLYA KOÇYİĞİT



“Zafer; “Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise “başaracağım” diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir” demiş Ata’mız…



Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.