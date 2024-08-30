Galatasaray'dan bir gece iki transfer: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra savunmaya takviye için Mario Hermoso ve Ismail Jakobs transferlerinde sona yaklaştı. Hermoso ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar, Jakobs için Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, sol bek pozisyonunu Fransa'dan doldurmayı planlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Galatasaray transferde gaza bastı. Sol stoper ve sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Mario Hermoso ve Ismael Jakobs transferinde sona yaklaştı.
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Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Hermoso, üç aydır bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor.
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Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'da yıllık 5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.
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SOL BEK FRANSA'DAN
Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşan Galatasaray sol beki ise Fransa'dan buldu.
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Javi Galan ve Nicolas Tagliafico'yla da ilgilenen sarı-kırmızılılar, Monaco'ya Ismail Jakobs için kiralama teklifi yaptı.
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İki kulüp, zorunlu satın alma opsiyonu da içeren bir kiralık transfer üzerinde görüşmeler yürütüyor.
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Köln altyapısında yetişen Jakobs, Temmuz 2021'de 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.