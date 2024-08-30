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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan bir gece iki transfer: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan bir gece iki transfer: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra savunmaya takviye için Mario Hermoso ve Ismail Jakobs transferlerinde sona yaklaştı. Hermoso ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar, Jakobs için Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, sol bek pozisyonunu Fransa'dan doldurmayı planlıyor

        Giriş: 30.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:46
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          UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Galatasaray transferde gaza bastı. Sol stoper ve sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Mario Hermoso ve Ismael Jakobs transferinde sona yaklaştı.

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          Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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          Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Hermoso, üç aydır bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor.

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          Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'da yıllık 5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.

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          SOL BEK FRANSA'DAN

          Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşan Galatasaray sol beki ise Fransa'dan buldu.

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          Javi Galan ve Nicolas Tagliafico'yla da ilgilenen sarı-kırmızılılar, Monaco'ya Ismail Jakobs için kiralama teklifi yaptı.

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          İki kulüp, zorunlu satın alma opsiyonu da içeren bir kiralık transfer üzerinde görüşmeler yürütüyor.

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          Köln altyapısında yetişen Jakobs, Temmuz 2021'de 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.

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