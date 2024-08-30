Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan kopan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, memleketi Hakkari'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan hemşire, yaşam mücadelesini kaybetti.
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Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da geçiren 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.
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Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Burada tedaviye alınan Hanım Kaya Orakçı, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
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Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye getirildi.
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Orakçı'nın cenazesi, Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.
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Cenazeye Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve sağlık çalışanları da katıldı.